“Πες το Ναι!”: Πανελλήνια καμπάνια για την Ισότητα στον Γάμο (βίντεο)

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει το σενάρια του σποτ της πανελλήνιας καμπάνιας διεκδίκησης της ισοτιμίας στην πρόσβαση στον γάμο και στην τεκνοθεσία.

Τον Απρίλιο του 2001, η Ολλανδία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνώρισε την ισότητα στον γάμο. Εικοσιένα χρόνια μετά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το δικαίωμα αυτό είναι πλήρως κατοχυρωμένο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, εξασφαλίζοντας και το δικαίωμα στην παιδοθεσία.

Στις χώρες αυτές δεν ανήκει η Ελλάδα, η οποία δεν αναγνωρίζει επισήμως τις οικογένειες από άτομα του ίδιου φύλου, «αντιμετωπίζοντας τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ως πολίτες β’ κατηγορίας», όπως σημειώνουν οι εμπνευστές της πανελλήνιας καμπάνιας «Πες το Ναι!».

Με την πανελλήνια καμπάνια «Πες το Ναι!», το περιοδικό ANTIVIRUS, προωθεί το πάγιο αίτημα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για ισότιμη πρόσβαση στον γάμο και την τεκνοθεσία.

Η καμπάνια, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, έχει ως κεντρικό στόχο «την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας -μέσα από ένα βίντεο που δημιουργήσαμε με τη συμβολή του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Τσιμπίνη- σχετικά με τις οικογένειές μας και το δικαίωμα που διεκδικούμε. Ταυτόχρονα καλεί όλα τα άτομα, φορείς, ιδρύματα, εταιρείες, κόμματα κ.α. να ενώσουν τις φωνές τους με τη δική μας, υπογράφοντας και στηρίζοντας την ισότητα στον γάμο και δημιουργώντας την πολιτική πίεση με τελικό στόχο την ψήφιση της.

Φώναξε και εσύ μαζί μας «Πες το ναι!», γιατί καμία οικογένεια δεν είναι λιγότερο σημαντική! Μπες στο pestonai.gr και υπόγραψε για την ισότητα στον γάμο».

Επίσημο hashtag #pestonai

Το σενάριο του σχετικού σποτ υπογράφει ο Γιώργος Καπουτζίδης, την σκηνοθεσία ο Θανάσης Τσιμπίνης και σε αυτό εμφανίζονται, κατά σειρά, οι: Γιώργος Σαββίδης, Χρήστος Παπαμιχάλης, Λήδα Τουλουμάκου, Ειρήνη Καραόγλου, Έλλη Πράντζου, Ρόζα Τριανταφύλλη, Ορφέας Τουμπακάρης, Δημήτρης Μασούρα

Το πρόγραμμα Active citizens fund

Το έργο Πες το Ναι! Πανελλήνια Καμπάνια για την Ισότητα στον Γάμο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Homo Evolution.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

