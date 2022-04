Πολιτισμός

Οι ενώσεις εκδοτών Τύπου πραγματοποιούν ενημερωτική καμπάνια για τα fake news και την έγκυρη ενημέρωση.

Οι ενώσεις εκδοτών έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου Ε.Ι.Η.Ε.Α. (Ένωση Ιδιοκτητών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών), ΕΝ.Ε.Δ. (Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου), Σ.Η.Π.Ε. (Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων), Ε.Ι.Ε.Τ. (Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου), Ε.Δ.Ι.Π.Τ. (Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου) και εκδοτικές επιχειρήσεις μέλη του ΟΣΔΕΛ, μεταξύ των οποίων η εφημερίδα Η Καθημερινή, προχωρούν στην υλοποίηση πανελλαδικής ενημερωτικής καμπάνιας, που στοχεύει στην ενίσχυση της έγκυρης και αξιόπιστης δημοσιογραφίας. Η καμπάνια, η έναρξη της οποίας τοποθετείται στις 3 Μαΐου 2022, πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου), στο πλαίσιο του πολιτιστικού και κοινωνικού έργου που επιτελεί προς όφε­λος των συμβασιούχων του, αλλά και του κοι­νω­νι­κού συ­νό­λου εν γένει.

Με κεντρικό σύνθημα Τα fake news είναι junk news και βλάπτουν την ενημέρωσή σου. Εμπιστεύσου μόνο αξιόπιστες πηγές, η καμπάνια εστιάζει στον κίνδυνο που διατρέχει η ενημέρωση από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και προτρέπει το κοινό αφενός να εμπιστευθεί τους επαγγελματίες δημοσιογράφους και αφετέρου να επιλέξει για άντληση πληροφορίας τα μέσα των επαγγελματιών Τύπου. Η έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι η κοινωνική, οικονομική και πολιτική συγκυρία έχει αυξήσει τις ανάγκες για έγκυρη ενημέρωση, ενώ την ίδια στιγμή το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει ριζικά το τοπίο, τη ροή, τα κανάλια και τους ρυθμούς διάχυσης της πληροφορίας. Ο πολίτης αν και θεωρητικά έχει πρόσβαση σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, επί της ουσίας βρίσκεται χαμένος στο χάος του διαδικτύου, εκτεθειμένος σε πληθώρα ψευδών ειδήσεων, έκθετος στον κίνδυνο της παραπληροφόρησης.

Παράλληλα, οι νέες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται στη μετά-Covid 19 ψηφιακή εποχή, μετατοπίζουν το κέντρο βάρους από τον Τύπο στους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το δημοσιογραφικό περιεχόμενο και μονοπωλούν τη διαφήμιση -τις περισσότερες φορές χωρίς να καταβάλουν αντίτιμο στους δικαιούχους. Ως αποτέλεσμα, ο Τύπος βρίσκεται μπροστά σε μία άνιση μάχη, κατά την οποία καλείται να αντιμετωπίσει τις πλατφόρμες, αλλά και κάθε είδους ανταγωνιστή, ο οποίος εκμεταλλευόμενος το χάος του διαδικτύου διασπείρει αμφίβολες ή και ψευδείς ακόμα ειδήσεις. Δεν διακυβεύονται πλέον μόνο η ποιότητα των ειδήσεων και η ακεραιότητα της δημοσιογραφίας, αλλά και οι κοινωνικές και δημοκρατικές αξίες στο σύνολό τους.

Με την καμπάνια αυτή οι εκδότες Τύπου και οι ενώσεις τους στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη ελέγχου των πηγών ενημέρωσης και διασταύρωσης των ειδήσεων, στην ανάδειξη του ρόλου του επαγγελματία δημοσιογράφου και του εκδότη Τύπου ως φορέων έγκυρης και αξιόπιστης ενημέρωσης, καθώς και στην κατάδειξη της συμβολής του περιφερειακού και τοπικού Τύπου. Επιδίωξη εκδοτών και ενώσεων είναι να εγκαθιδρυθεί στη συνείδηση του κοινού η άποψη ότι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη από αξιόπιστη και έγκυρη πληροφορία.

Η ενημέρωση είναι μία σοβαρή υπόθεση, που επηρεάζει άμεσα τη ζωή και την καθημερινότητα καθενός και καθεμιάς. Δεν μπορούμε λοιπόν να την εμπιστευόμαστε (είναι σαν να εμπιστευόμαστε την υγεία, την εργασία, τη ζωή μας), σε αμφιβόλου ποιότητας και εγκυρότητας μέσα. Οφείλουμε να απευθυνόμαστε στους επαγγελματίες του Τύπου και να επιλέγουμε τις πηγές μας με κριτική σκέψη και αίσθημα ευθύνης.

