Οικονομία

Ρωσία: Πλήρωσε σε δολάρια για να αποφύγει την χρεοκοπία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγή στάσης από το Κρεμλίνο, έστω και την ύστατη στιγμή. Άγνωστη η προέλευση των χρημάτων που δόθηκαν για την πληρωμή των ομολόγων.

Η Ρωσία έκανε στροφή για να αποφύγει τη χρεοκοπία την Παρασκευή, καθώς πραγματοποίησε μια σειρά από ήδη καθυστερημένες πληρωμές του διεθνούς της χρέους σε δολάρια, παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε υποσχεθεί ότι θα το πλήρωνε μόνο σε ρούβλια όσο διάστημα τα αποθεματικά της παρέμεναν δεσμευμένα.

Τα διεθνή ομόλογα ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ρωσίας έχουν γίνει το επίκεντρο στο παιχνίδι των οικονομικών, του "μία σου και μία μου", που έχει αναπτυχθεί σχετικά με μια πιθανή χρεοκοπία.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας δήλωσε ότι κατάφερε να πληρώσει 564,8 εκατομμύρια δολάρια για ένα ευρωομόλογο του 2022 και 84,4 εκατομμύρια δολάρια για ένα άλλο ομόλογο του 2042 σε δολάρια, ως το νόμισμα που αναφέρεται στα ομόλογα.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα πραγματοποίησε την πληρωμή χωρίς να κάνει χρήση των αποθεματικών της που έχουν δεσμευθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και πρόσθεσε ότι η ακριβής προέλευση τον κονδυλίων είναι ασαφής.

«Δεν εγκρίναμε καμία συναλλαγή που να σχετίζεται με τα παγωμένα κεφάλαια τους στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Υποχώρησαν κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το θέμα για να αποφύγουν μια χρεοκοπία, και αυτό είναι καλό πράγμα».

Το υπουργείο οικονομικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι διοχέτευσε τα απαιτούμενα ποσά στο υποκατάστημα της Citibank στο Λονδίνο, ενός από τους λεγόμενους φορείς πληρωμής των ομολόγων των οποίων η δουλειά είναι να τα εκταμιεύουν στους επενδυτές που αρχικά δάνεισαν τα χρήματα στη Μόσχα. Η Citibank αρνήθηκε το σχολιάσει το ζήτημα.

«Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν στο νόμισμα έκδοσης των αντίστοιχων ευρωομολόγων - σε δολάρια ΗΠΑ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του. «Έτσι, οι υποχρεώσεις εξυπηρέτησης των κρατικών ευρωομολόγων εκπληρώθηκαν».

Η Ρωσία δεν είχε βρεθεί αντιμέτωπη με καμία χρεοκοπία από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κατάρρευσης του 1998 και δεν έχει αντιμετωπίσει μεγάλη χρεοκοπία σε διεθνείς ή «εξωτερικές» αγορές από την περίοδο της επανάστασης των Μπολσεβίκων το 1917.

Ειδήσεις σήμερα:

Eurostat - Πληθωρισμός: Νέα αύξηση στην Ελλάδα τον Απρίλιο

Πισπιρίγκου - Τζωρτζίνα: η γιαγιά έκανε την καταγγελία στο “Χαμόγελο του Παιδιού”

Ο Σαϊντού Καμαρά παραμένει στην Ελλάδα