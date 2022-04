Κόσμος

Ουκρανία: Η ρωσική προέλαση συναντά ισχυρή αντίσταση

Αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν λίγα χιλιόμετρα τη μέρα, αλλά ο αγώνας είναι άνισος για τους Ουκρανούς.

Η ρωσική επιχείρηση στο Ντονμπάς, που προχωρά «αργά και άνισα» λόγω της αντίστασης που προβάλλει ο ουκρανικός στρατός, έχει καθυστερήσει, με βάση το χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν αρχικά, υποστήριξε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

«Πιστεύουμε ότι έχουν καθυστερήσει (οι Ρώσοι) όσον αφορά αυτό που ήλπιζαν να πετύχουν στο Ντονμπάς», είπε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος αυτός, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Έχουν καθυστερήσει αρκετές ημέρες», διευκρίνισε. «Απέχουν ακόμη πολύ από το να ενώσουν» τις δυνάμεις που μπήκαν στο ουκρανικό έδαφος από την περιοχή του Χαρκόβου, στα βόρεια του Ντονμπάς, με εκείνες που ήρθαν από τα νότια. Αυτός ήταν ένας στόχος του ρωσικού στρατού ώστε να αποκόψουν τις ουκρανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στη γραμμή του μετώπου, γύρω από τις αυτονομιστικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ.

«Δεν προωθούνται πολύ γρήγορα. Μερικά χιλιόμετρα την ημέρα, είναι το μέγιστο που μπορούν να κάνουν, επειδή απωθούνται» από τον ουκρανικό στρατό, υπογράμμισε.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι ρωσικές δυνάμεις «δεν θέλουν να κάνουν τα ίδια λάθη» που έκαναν στο Κίεβο, όπου οι φάλαγγες των αρμάτων ακινητοποιήθηκαν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και δεν έλαβαν επιμελητειακή υποστήριξη.

«Τα πυρά του πυροβολικού και τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπολύουν στις ουκρανικές δυνάμεις δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, επειδή οι Ουκρανοί εξακολουθούν να αντιστέκονται», σημείωσε. «Για αυτό πιστεύουμε ότι η προώθησή τους ήταν αργή και άνιση τις τελευταίες 24 ώρες».

