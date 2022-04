Καναδάς: Τραγωδία σε στρατιωτικό κολέγιο

Κόσμος

Θανατηφόρο περιστατικό σε στρατιωτικό κολέγιο με τέσσερις δόκιμους νεκρούς.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας του Καναδά ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είναι σε εξέλιξη έρευνα σε σχέση με θανατηφόρο περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται ένα όχημα στη φοιτητική εστία του Βασιλικού Στρατιωτικού Κολεγίου στο Κίνγκστον, στο Οντάριο.

Κατά το συμβάν, που σημειώθηκε στις 2 πμ της Παρασκευής (πρωί Παρασκευής στην Ελλάδα), έχασαν τη ζωή τους τέσσερις δόκιμοι.

Περισσότερα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα από τις καναδικές αρχές καθώς δεν είχαν ενημερωθεί οι συγγενείς των θυμάτων.

Το περιστατικό ερευνά ανεξάρτητη υπηρεσία της καναδικής Στρατιωτικής Αστυνομίας.

