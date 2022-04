Life

Τζούλια Ρόμπερτς και Τζώρτζ Κλούνει, έκλεισαν… εισιτήρια για τον Παράδεισο!

Οι διάσημοι ηθοποιοί και μακροχρόνιοι φίλοι θα συμπρωταγωνιστήσουν για τέταρτη φορά, με φόντο το μαγευτικό Μπαλί.

Είναι η τέταρτη φορά που οι διάσημοι ηθοποιοί και μακροχρόνιοι φίλοι Τζούλια Ρόμπερτς και Τζορτζ Κλούνεϊ θα συνεργαστούν στην μεγάλη οθόνη με αφορμή την ρομαντική ταινία «Ticket to Paradise».

Υποδύονται ένα διαζευγμένο ζευγάρι που αναγκάζεται να ξανασμίξει σ' ένα ταξίδι στο Μπαλί, προκειμένου να σταματήσει την κόρη του (την οποία υποδύεται η Κέιτλιν Ντέβερ) να κάνει το ίδιο λάθος που εκείνοι θεωρούν πως έκαναν 25 χρόνια νωρίτερα.

Η Universal Pictures έδωσε μια μικρή γεύση της ταινίας στο CinemaCon, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λας Βέγκας και το κοινό φάνηκε να διασκεδάζει από την επανένωση τους των δύο σταρ στην μεγάλη οθόνη. «Τα χειρότερα 19 χρόνια της ζωής μου», λέει ο Κλούνεϊ σε μία χαρακτηριστική σκηνή για να απαντήσει η Ρόμπερτς: «Ήμασταν παντρεμένοι μόνο πέντε». «Συμπεριλαμβάνω και την ανάρρωση», ανταπαντά.

Το ζευγάρι προσπαθεί να παραμερίσει τις διαφορές του και να κάνει ανακωχή στο όνομα της κόρης του. Ο Βρετανός σκηνοθέτης, παραγωγός Όλ Πάρκερ γνωστός από το «Mamma Mia! Here We Go Again» και «The Best Exotic Marigold Hotel», σκηνοθέτησε το «Ticket to Paradise» και έγραψε το σενάριο μαζί με τον Ντάνιελ Πίπσκι (Daniel Pipski).

Η Ρόμπερτς επιστρέφει σε ρομαντική κομεντί ύστερα από 20 χρόνια. Μετά τις μεγάλες της επιτυχίες όπως το «Pretty Women», «My Best Friend's Wedding», «Runaway Bride», «Notting Hill» η σταρ δήλωσε ότι δεν είχε ερωτευτεί σενάριο -μέχρι που διάβασε το «Ticket to Paradise». Αν και οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν ως επί το πλείστον μειωθεί, το είδος παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης μετά την ερωτική περιπέτεια δράσης της Paramount «The Lost City», με πρωταγωνιστές τη Σάντρα Μπούλοκ και τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, που μέχρι σήμερα έχει σημειώσει 100 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η Universal ελπίζει ότι το κοινό θα συνεχίσει να δείχνει την αγάπη του για τις παραδοσιακές κομεντί. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 21 Οκτωβρίου.

