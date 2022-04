Κοινωνία

Τροχαίο: Σκοτώθηκε λίγο πριν γίνει πατέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αρραβώνας και το σκληρό παιχνίδι της μοίρας για τον άτυχο άνδρα που έχασε την ζωή του σε τροχαίο

Η Σάμος παραμένει ανάστατη μετά το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή, σε έναν άτυχο οδηγό μηχανής.

Έναν 39χρονο που πρόσφατα είχε αρραβωνιαστεί και σε λίγους μήνες θα γινόταν πατέρας. Ο άτυχος οδηγός είχε σηκωθεί για να πάει στη δουλειά του και ξεκίνησε από το σπίτι που έμενε. Λίγα μόνο μέτρα από το σπίτι, σημειώθηκε το τροχαίο. Με ένα βαν να παρασύρει το μηχανάκι και τον 39χρονο να σκοτώνεται ακαριαία.

Ο άτυχος Γιώργος μόλις στα 39 του σκοτώθηκε χθες τα ξημερώματα στην Σάμο και ενώ είχε σηκωθεί να πάει στην δουλειά του.

Το μοιραίο τροχαίο συνέβη λίγα μόλις μέτρα από το σπίτι του. Αυτοκίνητο τύπου βαν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε και παρέσυρε τον 39χρονο δικυκλιστή, ο οποίος κατέληξε στο σημείο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το flamis.gr, ο άτυχος άνδρας ήταν αρραβωνιασμένος και μάλιστα με την σύζυγο του, που κατάγεται από την Σάμο, περίμεναν το πρώτο τους παιδί και ετοιμάζονταν να παντρευτούν.

Ο 39χρονος με καταγωγή από την Πάτρα και τα Τρίκαλα, τα προηγούμενα χρόνια ζούσε στην αχαϊκή πρωτεύουσα και εργαζόταν ως οδηγός.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο καιρός το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Επιδότηση πετρελαίου: παράταση για έναν μήνα

Rapid test δωρεάν το Σάββατο σε 41 σημεία