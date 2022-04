Κοινωνία

Πειραιάς: “Βουτιά” θανάτου στο λιμάνι

Τραγικός θάνατος για τον άνδρα που έδωσε τέλος στην ζωή του πέφτοντας στην θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.



Άνδρας εντοπίστηκε, από στέλεχος της Λιμενικής Αρχής Πειραιά, να πέφτει στην θάλασσα, μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος της οικείας Λιμενικής Αρχής, προς παροχή βοήθειας, ενώ ένα από τα στελέχη βούτηξε στην θάλασσα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Πρόκειται για 66χρονο Έλληνα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από το Νεκροτομείο Πειραιά.

