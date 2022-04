Κόσμος

Ιταλία: Τα παιδιά θα παίρνουν το επίθετο και των δύο γονιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήδη δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα μητέρας η οποία ζήτησε να μπορέσει να δώσει και το επώνυμό της στον ανήλικο γιο της.



Το δικαστήριο της πόλης Πέζαρο, στην κεντρική Ιταλία, έκανε δεκτό το αίτημα Ιταλίδας μητέρας η οποία ζήτησε να μπορέσει να δώσει και το επώνυμό της στον ανήλικο γιο της παρά την αντίθεση του πρώην συζύγου της και πατέρα του παιδιού.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η απόφαση αυτή επηρεάσθηκε σίγουρα και από την επίσημη θέση του ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο πριν από μόλις δυο ημέρες όρισε ότι στα παιδιά από τώρα και στο εξής θα πρέπει να δίνονται, αυτόματα, τόσο το επώνυμο του πατέρα όσο και της μητέρας τους.

Οι δικαστές του Πέζαρο, μάλιστα, αναφέρθηκαν ευθέως στην ετυμηγορία του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Αναμένεται τώρα να εγκριθεί από το ιταλικό κοινοβούλιο νέος νόμος ο οποίος θα περιέχει -λεπτομερώς- τις οδηγίες και τις θέσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: “Βουτιά” θανάτου στο λιμάνι

Τροχαίο: Σκοτώθηκε λίγο πριν γίνει πατέρας

Ουκρανία - Λαβρόφ: ειρήνη χωρίς άρση κυρώσεων δεν γίνεται