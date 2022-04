Κοινωνία

Πρωτομαγιά - Κορονοϊός: άρση μέτρων και επιστροφή στην “κανονικότητα”

Αναλυτικός οδηγός με όσα αλλάζουν από την Κυριακή, 1η Μαΐου, σε ότι αφορά τα self test των ανεμβολίαστων εργαζόμενων, την λειτουργία των σχολείων, τις μάσκες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

H πανδημία βρίσκεται σε ύφεση και ελέγχεται, αναφέρουν οι ειδικοί και το Υπ. Υγείας, καθώς καταγράφονται λιγότερα κρούσματα και λιγότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία και η κοινωνία προχωρά σε μια νέα κανονικότητα με περισσότερες ελευθερίες, ακολουθώντας και όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αίρουν τα μέτρα και αρχίζουν να ζουν φυσιολογικά.

Τα νέα μέτρα από 1η Μαΐου

Αναστολή covid pass: Δηλαδή αίρεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους, κλειστούς και ανοιχτούς.

Επαναφορά της χωρητικότητας στο 100%.

Αναστολή πιστοποιητικού EUDCC στις πύλες εισόδου της χώρας.Οι ταξιδιώτες δεν υποχρεούνται στην επίδειξη του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού για την είσοδο στη χώρα.

Ορίζεται ένα rapid test την εβδομάδα (από δύο που ήταν ως τώρα) στους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, με εξαίρεση τα νοσοκομεία και τις ΜΦΗ που παραμένουν τα 2 rapid τεστ την εβδομάδα για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

Τι ισχύει για τη χρήση μάσκας

Εξακολουθούμε να φοράμε τις μάσκες στους εσωτερικούς χώρους και αυτό αποτελεί και ισχυρή σύσταση της επιτροπής των εμπειρογνωμώνων. Στους εξωτερικούς χώρους δεν χρειάζονται μάσκες. Παραμένει η σύσταση για χρήση μάσκας όπου υπάρχει συγχρωτισμός.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας διευκρινίζει ότι δεν καταργούνται τα μέτρα προστασίας, καταργείται η υποχρεωτική τους τήρηση και οδηγούμαστε σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με τον κορονοϊό, ο οποίος συνεχίζει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας και συνεπώς ο καθένας από εμάς θα πρέπει να μάθει να συνυπάρχει μαζί του, καθώς επιστρέφει σε σημαντικό βαθμό στις συνήθειές του.

Μέτρα στα Σχολεία

Σε ότι αφορά τα μέτρα στα σχοελία, διατηρείται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και η χρήση αντισηπτικών, ο τακτικός αερισμός χώρων, ο σχολαστικός καθαρισμός επιφανειών και εξοπλισμού, τα ξεχωριστά διαλείμματα κ.λπ.

Δεν θα διενεργούνται τακτικοί αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για προσέλευση στη σχολική μονάδα από μαθητές, εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς

Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα διενεργούν προληπτικά ένα rapid test την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη. (Ειδικά, για την προσέλευση την ερχόμενη εβδομάδα, το πρώτο τεστ θα διενεργείται έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022)

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εντός σχολικού πλαισίου, οι εμβολιασμένοι και μη μαθητές και εκπαιδευτικοί διενεργούν 2 self test (ημέρες 0-1 και 4) δωρεάν (θα διατίθενται από τα σχολεία) και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.

Σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα εκτός σχολικού πλαισίου, οι εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν κανονικά στο σχολείο, διενεργούν self test τεστ οι πρώτοι και rapid test οι δεύτεροι την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη και χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα για 10 ημέρες.

Οι μη εμβολιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί τίθενται σε καραντίνα και διενεργούν self test οι πρώτοι και rapid test οι δεύτεροι την 5η ημέρα με δική τους δαπάνη προκειμένου να επιστρέψουν στο σχολείο. Μετά την 5η ημέρα, εφόσον το τεστ είναι αρνητικό και επιστρέψουν στο σχολείο, χρησιμοποιούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή διπλή μάσκα για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες.

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος στην τάξη, ισχύει ό,τι και στο γενικό πληθυσμό, για εμβολιασμένους και μη μαθητές και εκπαιδευτικούς:

Παραμονή του κρούσματος σε απομόνωση επί 5 ημέρες. Μετά την πάροδο 5 ημερών απομόνωσης και εφόσον (α) έχει υποχωρήσει πλήρως ο πυρετός για ένα 24ωρο χωρίς χρήση αντιπυρετικών και (β) δεν υπάρχουν άλλα συμπτώματα ή τα συμπτώματα βελτιώνονται, διακόπτεται η απομόνωση. Σε αντίθετη περίπτωση παρατείνεται η απομόνωση.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες 5 ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

Πλέον, οι μαθητές και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία τακτική βάση, παρά μόνο εφόσον προκύψει σχετική υποχρέωση, π.χ. σε περίπτωση στενής επαφής με κρούσμα. Οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να κάνουν δήλωση Edupass σε εβδομαδιαία βάση για τον τακτικό εργαστηριακό τους έλεγχο 1 φορά την εβδομάδα και, παράλληλα, υποχρεούνται να κάνουν δήλωση για τους διαγνωστικούς ελέγχους που διενεργούν ως στενές επαφές κρούσματος εντός και εκτός σχολικού πλαισίου.

