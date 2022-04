Πολιτική

Δικαστική Αστυνομία: το νέο Σώμα παρουσίασε ο Τσιάρας

Πως και από ποιους θα στελεχώνεται, ποιες αρμοδιότητες θα έχει. Τι ειπώθηκε στην εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Παρασκευής, μετά από τις εισηγήσεις του Πρωθυπουργού, τις ανακοινώσεις για το νέο εθνικό σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων ενάντια στην ακρίβεια, αλλά και τις παραινέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους Υπουργούς για τις εκλογές, παρουσιάστηκαν μια σειρά από νομοσχέδια.

Μετά από τις αναφορές του Χρήστου Σταϊκούρα στο Πρόγραμμα σταθερότητας, με τις προβλέψεις για την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, το νομοσχέδιο για τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου και το σχέδιο νόμου για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την κρυοσυντήρηση ωαρίων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την ίδρυση της Δικαστικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Κώστα Τσιάρα:

«Πρόκειται για ένα νέο αυτοτελές Σώμα, που θα υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα στελεχώνεται τόσο από ένστολο όσο και από πολιτικό-επιστημονικό προσωπικό. Το νέο αυτό Σώμα θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ταχεία και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης, αφού θα περιλαμβάνει επιστήμονες ειδικευμένους σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι θα παρέχουν γρήγορα και με υπευθυνότητα τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις τους σε ζητήματα επί εκκρεμών δικών, επικουρώντας ουσιαστικά τους δικαστές και τους εισαγγελείς στο έργο τους.

Παράλληλα, αναμένεται να διασφαλίσει την αυτονομία της Δικαιοσύνης ως προς την φύλαξη των δικαστικών μεγάρων και την εκτέλεση των εκκρεμών ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων, απελευθερώνοντας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους για την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη σημαντική μεταρρύθμιση που ακολουθεί τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα δικηγόρων, δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων».