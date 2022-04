Κοινωνία

Πρωτομαγιά: καιρός άστατος με λασποβροχές το τριήμερο

Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες, πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Πως θα κινηθεί ο υδράργυρος.

Άστατος θα είναι ο καιρός κατά το τριήμερο από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, κάτι που πάντως δεν πτοεί τους εκδρομείς που εγκαταλείπουν μαζικά το "κλεινόν άστυ" και τις μεγάλες πόλεις, για να περάσουν στην περιφέρεια το τριήμερο.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, η μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και οι σχετικά αυξημένες κατά τόπους συγκεντρώσεις σκόνης

Πιο αναλυτικά, για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στη Μακεδονία, με τα φαινόμενα να είναι πιο ισχυρά στα ορεινά και ημιορεινά των παραπάνω περιοχών. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων και δεν θα ξεπερνούν τα 4 και τοπικά τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24-26 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τους 20-22 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι σχετικά αυξημένες ιδίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και πιο ασθενή και θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά της δυτικής χώρας, της Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι άνεμοι θα σημειώσουν μικρή εξασθένηση.

Την Δευτέρα βροχές και καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές, αναμένονται στα δυτικά τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο, στην Στερεά και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή ενίσχυση, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τόσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα οι συγκεντρώσεις σκόνης στη χώρα, με εξαίρεση τα βόρεια, θα είναι σχετικά αυξημένες και κατά τόπους θα εκδηλωθούν λασποβροχές.

