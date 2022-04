Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Οι “διαρροές” και οι νέες καταθέσεις

Οι διαρροές πληροφοριών πριν την σύλληψη της Πισπιρίγκου και το επεισόδιο σε δικηγορικό γραφείο.



Εντύπωση προκαλεί η νέα πληροφορία που βλέπει το φως της δημοσιότητας ότι η οικογένεια Πισπιρίγκου (κόρες και μάνα) «έδειχναν» τον Μάνο Δασκαλάκη ως υπεύθυνο των «διαρροών» λεπτομερειών από την ζωή της Ρούλας στα ΜΜΕ. Και τον «έδειχναν» πολλές μέρες πριν την προφυλάκιση της 33χρονης, σε ανυποψίαστο χρόνο, αφού τότε ο εν διαστάσει σύζυγος έδειχνε να υποστηρίζει την γυναίκα του.

Μάλιστα, μέχρι και επεισόδιο έγινε σε Δικηγορικό Γραφείο, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα "Πελοπόννησος". Οι συγγενείς της Ρούλας Πισπιρίγκου υποψιάζονταν όχι μόνο ότι ο Μάνος Δασκαλάκης ήταν ο «ρουφιάνος» – όπως τον αποκαλούσαν – για κάποιες πληροφορίες που δίνονταν για την Ρούλα, αλλά και ότι ήταν ο συνεργάτης της ΕΛΑΣ μετά την κηδεία της Τζωρτζίνας. Οτι, δηλαδή, ουσιαστικά συνέβαλε με τον τρόπο του στο να «δέσουν» την Ρούλα – αδίκως κατ’ εκείνους. Μέχρι και «λαγό της Ασφάλειας» τον είχαν αποκαλέσει!

Το θέμα της διαρροής πληροφοριών, με άγνωστο σκοπό από τον Δασκαλάκη, είχε κάνει εντύπωση και στους δικηγόρους της οικογένειας, όμως προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του ιδίου του Μάνου.

Oι νέες καταθέσεις

Για νέα κατάθεση, θα κληθούν ο εν διαστάσει σύζυγος της Ρούλας Πισπιρίγκου, καθώς και η αδελφή της, όπως και άλλα συγγενικά πρόσωπα για την υπόθεση των θανάτων των δύο αλλων παιδιων. Αστυνομικές πηγές είναι σχεδόν βέβαιες, ότι δεν μπορεί να προκύψει συνέργεια σε επίπεδο φυσικής αυτουργίας στις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών, αφήνουν ένα ελάχιστο ενδεχόμενο περιφερειακού ρόλου, αλλά πιστεύουν ότι κανείς δεν ήξερε τι έκανε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Οσον αφορά στο ενδεχόμενο άμεσων συλλήψεων, αυτό είναι κάτι που δεν φαίνεται να γίνεται. Από την στιγμή που οι αστυνομικοί είναι βέβαιοι πως για τον θάνατο της Τζωρτζίνας είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η Ρούλα Πισπιρίγκου, συλλήψεις θα γίνουν μόνο εάν οι ιατροδικαστές αποφανθούν ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και για τα άλλα δύο παιδιά. Οταν δηλαδή βγάλουν το πόρισμά τους. Γιατί επίσημα μέχρι σήμερα, οι θάνατοι της Μαλένας και της Ιριδας έχουν παθολογική αιτία.

«Θιγμένη» για το ζήτημα της πατρότητας των παιδιών δηλώνει η Πισπιρίγκου

Ιδιαίτερα εκνευρισμένη με τρόπο που καλύπτεται η υπόθεση των θανάτων των τριών παιδιών από τα ΜΜΕ είναι η Ρούλα Πισπιρίγκου η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη στις φυλακές Κορυδαλλού ούσα κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Μιλώντας στον Σκάι ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθωνας Παπαδόπουλος είπε ότι η η εντολέας του δεν κρύβει επίσης την ενόχλησή της και για το ζήτημα της πατρότητας, καθώς θεωρεί ότι τη θίγει και θίγει και τη μνήμη των παιδιών. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου δέχεται να γίνει η εξέταση ωστόσο θα επιδιώξει την αποκατάστασή της μετά για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του συζύγου της Μάνου Δασκαλάκη.

Σχετικά με την Μαλένα και την Ιριδα ανέφερε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο αναμονής επίσης, με τη Ρούλα Πισπιρίγκου να υποστηρίζει ότι οι εκδορές και η ερυθρότητα στο πρόσωπο της Ίριδας είναι εξαιτίας μιας δερματίτιδας που είχε υποστεί και για την οποία έπαιρνε και αγωγή.

«Έχουμε συγκεκριμένα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσουμε ενώπιον των Αρχών», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος για την υπόθεση της Τζωρτζίνας και σημείωσε ότι «αν δεν ξέρουμε ακριβή ώρα θανάτου, δεn μπορεί να στηθεί η σειρά των γεγονότων που συνέβησαν στο δωμάτιο της 9χρονης». Τέλος, είπε ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα υπερισχύσουν των καταθέσεων.





