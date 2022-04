Παράξενα

Νοσοκομείο Σερρών: “χρυσή” δωρεά χάθηκε, λόγω… κουμάντου (βίντεο)

Αίσθηση και ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί η “περιπέτεια” της δωρεάς από ομογενή, που τελικώς δεν κατέστη δυνατό να πάρει το νοσοκομείο.

Ομογενής από την Γερμανία μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και νοσηλεύτηκε στην καρδιολογική του Νοσοκομείου Σερρών θέλησε να ευχαριστήσει τους γιατρούς και το νοσοκομείο προσφέροντας 1.000.000 ευρώ, χωρίς όμως τελικά να μπορέσει να βγάλει κάποια άκρη τελικά, με αποτέλεσμα η δωρεά που ήθελε να κάνει στον τόπο του, να μην τελεσφορήσει.

Την ιστορία περιγράφει στο Επιλογές και στην εκπομπή ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ με την Ελένη Μωραΐτη, ο περιφερειακός σύμβουλος, Αποστόλης Αρβανίτης.

Το 2015 ομογενής από την Γερμανία που επισκέφθηκε τις Σέρρες κατά την διάρκεια των διακοπών του έπαθε έμφραγμα όπου και νοσηλεύτηκε στην καρδιολογική κλινική του Γ.Ν Σερρών.

Μετά την νοσηλεία του και αφότου έγινε καλά θέλησε να ευχαριστήσει τόσο τους γιατρούς όσο και τον τόπο του παίρνοντας την απόφαση να προσφέρει μέσω δωρεάς ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο ομογενής σύμφωνα με τον κ. Αρβανίτη ήθελε την διαχείριση των χρημάτων να την έχει ο ίδιος.

Με το ποσό της δωρεάς που ανέρχονταν στο 1.000.000 ευρώ, τελικά να μείνει στα αζήτητα.

