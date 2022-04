Πολιτική

ΓΕΣ: Τεθωρακισμένα οχήματα παρέλαβε η Ελλάδα από τις ΗΠΑ

Τα M1117 χρησιμοποιούνται σε αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης περιοχής.



Η παραλαβή 130 τεθωρακισμένων τροχοφόρων οχημάτων αναγνωρίσεως (ΤΤΟΑ-ASV) Μ1117 πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη.



Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), τα Μ1117 παραχωρούνται στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος πλεονάζοντος αμυντικού υλικού των ΗΠΑ (Excess Defense Articles - EDA).

Τα M1117 χρησιμοποιούνται σε αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης περιοχής, επαυξάνοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στρατού Ξηράς, λόγω της ευελιξίας τους και της ενισχυμένης θωράκισής τους.

Τα M1117 που παρελήφθησαν στα τέλη Απριλίου προστίθενται στα 44 που είχαν παραληφθεί το Δεκέμβριο του 2021.

Η παραλαβή των Μ1117 θα συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως έχει προγραμματιστεί, προστίθεται στην ανακοίνωση του ΓΕΣ.

