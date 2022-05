Οικονομία

Μητσοτάκης: Πρόσθετα μέτρα για την ενεργειακή κρίση ακόμη και χωρίς έγκριση της Ε.Ε

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις κυρώσεις στη Ρωσία, ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται να μην βλάψουν περισσότερο εμάς.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωση του στην εφημερίδα «real news», αναφέρει ότι πρωταρχικό μέλημα της Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση της επάρκειας και της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Παράλληλα, η Κυβέρνηση προσπαθεί να απαλύνει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, έχοντας δώσει ενισχύσεις 4 δις ευρώ μέχρι τώρα.

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

Πρώτο και κύριο μέλημα της κυβέρνησης από την αρχή της θητείας μας είναι να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία της χώρας με έμφαση στο «πρασίνισμα» του ενεργειακού μας μείγματος με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που διαθέτουμε σε αφθονία στη χώρα μας.

Ταυτόχρονα, όμως, ανταποκρινόμαστε και προσαρμοζόμαστε στη συγκυρία και δίνουμε μάχη από την έναρξη της διεθνούς ενεργειακής κρίσης για να απαλύνουμε τις επιπτώσεις της στα τιμολόγια ενέργειας νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εξαντλούμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια και μετατρέπουμε σε εκπτώσεις ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο τα υπερέσοδα που προκύπτουν στις αγορές των ΑΠΕ και τις δημοπρασίες ρύπων. Έως σήμερα έχουν δοθεί οριζόντιες αλλά και στοχευμένες -στους πιο ευάλωτους- ενισχύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ.

Οι οικονομικές κυρώσεις που έχουμε επιβάλει ως Ένωση στη Ρωσία είναι σημαντικές και ήδη έχουν φέρει αποτελέσματα. Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ώστε τα μέτρα που λαμβάνουμε να μην καταλήξουν να βλάψουν περισσότερο εμάς, τις χώρες της ΕΕ, από ό,τι βλάπτουν τη Ρωσία, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως και άμεσα το ρωσικό φυσικό αέριο από άλλους προμηθευτές.

Είναι ξεκάθαρο στην Ευρώπη ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρωσικό αέριο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όμως, είναι επίσης προφανές ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Γι’ αυτό, ως χώρα, έχουμε καταρτίσει και βραχυπρόθεσμο σχέδιο ενεργειακής επάρκειας, αλλά και μακροπρόθεσμο σχέδιο ενεργειακής αυτάρκειας, με βάση τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Γνωρίζω καλά ωστόσο και συμμερίζομαι απολύτως ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις είναι το κόστος της ενέργειας. Ένα πρόβλημα που θα διαρκέσει. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και γι’ αυτό έχω προσωπικά αγωνιστεί να υπάρχει μια πανευρωπαϊκή απάντηση. Έχουμε ζητήσει από την Πρόεδρο της Επιτροπής να συνομιλήσει με όλους τους σημαντικούς «παίκτες» της αγοράς και να προτείνει λύσεις, παρεμβάσεις, μέσα στις οποίες είναι και η επιλογή ενός πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά του φυσικού αερίου.

Η κυβέρνηση έχει στηρίξει και θα συνεχίσει να στηρίζει τους καταναλωτές ενέργειας μέσα από ένα σχήμα επιδοτήσεων. Έχω πει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει σημαντικά πρόσθετα μέτρα, έτσι ώστε να απορροφήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας, εξαντλώντας στα όρια τους τα δημοσιονομικά περιθώρια. Θα ανακοινώσω τη δέσμη των προτάσεων μέσα στον Μάιο και, ακόμη και αν δεν υιοθετηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ισχύσουν από τον Ιούνιο. Εξαντλούμε όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που μας δίνει ο Προϋπολογισμός για να στηρίξουμε με τρόπο κοινωνικά δίκαιο τους συμπολίτες μας. Αυτό κάνουμε από την αρχή της κρίσης κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωση του αναφέρει ότι «Τσίπρας και Μητσοτάκης ο καθένας κατά την περίοδο διακυβέρνησής του αύξησε την εξάρτηση της χώρας στο εισαγόμενο φυσικό αέριο με αποτέλεσμα σήμερα την ενεργειακή κρίση να την πληρώνει ακριβότερα ο ελληνικός λαός από ότι άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Η λύση δεν είναι να ρίχνουμε κροκοδείλια δάκρυα πάνω από τους υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που παραλαμβάνει ο ελληνικός λαός άλλα αύριο το πρωί να υπάρξει πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας στη χώρα».





