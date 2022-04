Αθλητικά

Η Λίβερπουλ “καθάρισε” και την Νιούκαστλ

Οι «κόκκινοι» δείχνουν ασταμάτητοι και πέτυχαν την 13η νίκη τους στα τελευταία 14 παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Ούτε στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» σταμάτησε το «τρένο» της Λίβερπουλ, που συνεχίζει να μάχεται μέχρις εσχάτων για την κατάκτηση της Premier League.

Χάρη σε γκολ του Κεϊτά στο 19ο λεπτό, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ επικράτησε 1-0 της Νιούκαστλ για την 35η αγωνιστική, έφτασε τις 13 νίκες στα τελευταία 14 παιχνίδια πρωταθλήματος και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της κατάταξης, αυξάνοντας την πίεση στην πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, η οποία δοκιμάζεται το βράδυ (19:30) στο Λιντς.

Με περιορισμένες αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό του Champions League απέναντι στη Βιγιαρεάλ και τον Κώστα Τσιμίκα να μένει στον πάγκο, οι «ρεντς» ήλεγξαν απόλυτα το παιχνίδι και έχασαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.

