Γλυφάδα: Συλλήψεις για απόπειρα φθοράς γραφείων της ΝΔ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Εύσημα Θεοδωρικάκου στην ΕΛΑΣ για την άμεση αντίδρασή της.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο 30 Απριλίου 2022 στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, δύο (2) ημεδαποί, 38 και 43 ετών, κατηγορούμενοι ο 38χρονος για απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και ο 43χρονος για συνέργεια στην τέλεση της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι αφού προσέγγισαν γραφεία πολιτικού κόμματος στη Γλυφάδα, κατόπτευσαν το χώρο για την ύπαρξη καμερών ασφαλείας και εν συνεχεία ο 38χρονος ανακινώντας σπρέι, αποπειράθηκε να προβεί σε φθορά με την αναγραφή συνθημάτων στην τοιχοποιία των γραφείων, ενώ ο 43χρονος παρέμενε απέναντι κατοπτεύοντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Οι κινήσεις τους αυτές έγιναν αντιληπτές από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής, οι οποίοι επενέβησαν άμεσα και τους ακινητοποίησαν, αποτρέποντάς τους από την ολοκλήρωση της αξιόποινης πράξης τους.

Σε έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή εκάστου, φιάλη ψεκασμού-σπρέι.

Επιπρόσθετα, και εντός αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του 43χρονου, που βρέθηκε σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση, βρέθηκαν 4 επιπλέον φιάλες ψεκασμού-σπρέι, 2 δοχεία που περιείχαν χρώμα, πινέλο βαψίματος και πλήθος φεϊγβολάν (τρικάκια).

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απένειμε εύσημα στην Ελληνική Αστυνομία για την άμεση και αποτελεσματική αντίδρασή της. Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοδωρικάκος έγραψε: “Συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία που συνέλαβε τα δύο άτομα που επιχείρησαν να προκαλέσουν φθορές στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Γλυφάδα. Ασφάλεια παντού, ασφάλεια για όλους”!

Η ανάρτηση του Υπουργού:

