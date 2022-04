Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ιωνικός: Ο Κολοβέρος “είπε” την τελευταία λέξη

Με κορυφαίο τον Ιωσήφ Κολοβέρο ο Ιωνικός κατάφερε να πάρει τη νίκη, δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη τη σημερινής αναμέτρησης, στο PAOK Sports Arena, για την 24η αγωνιστική της Basket League, από τον ΠΑΟΚ με 80-79. Επιτυχία που του έδωσε το τρίτο ροζ φύλλο στη φετινή σεζόν μακριά από την έδρα του και τον διατηρεί σε πλεονεκτική θέση σε ό,τι αφορά την παραμονή του στην κατηγορία.

Ο Κολοβέρος, με 39’’ να απομένουν για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, είχε 4 πόντους (με καλάθι και φάουλ και στην πορεία 1/2 βολές), με τους οποίους διαμόρφωσε το τελικό 80-79. Ο γκαρντ των «κυανόλευκων» τελείωσε το ματς με 20 πόντους και 2 κλεψίματα. Εξαιρετική δουλειά έκαναν και οι Λουκάς Μαυροκεφαλίδης (17π. , 9 ριμπάουντ), Ντάνιελ Χάμιλτον (15π., 9 ριμπ., 8 ασ, 2κλ).

Στο νοσοκομείο για τον Ιωνικό, λόγω τραυματισμού στο πόδι, διαμομίστηκε στη διάρκεια του αγώνα, λόγω τραυματισμού στο πόδι, ο Μουχαϊμίν Μουσταφά.

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Ζερμέιν Λοβ (18π. , 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 41-42, 60-60, 79-80

Τον έλεγχο στο ματς μετά το 7’ χάρις την αποτελεσματικότητά του από τα 6.75 είχε ο Ιωνικός. Το 15-15 με επιμέρους 19-7 οι «κυανόλευκοι» βρέθηκαν στο +12 στο 12’ (22-34). Ο «Δικέφαλος» αντέδρασε μείωσε στο ημίχρονο στο καλάθι (41-42), ο Ιωνικός, ωστόσο, ξέφυγε εκ νέου με +7 στο 22’ (41-48).

Οι «ασπρόμαυροι» απάντησαν με επιμέρους 22-12, πήραν τα ηνία στο ματς στο 31’ με 63-60, διαφορά που πήγαν στο +6 (75-69) στο 36’, με εκτελεστές τους Λοβ, Τολιόπουλο.

Στα 42’’ πριν το τέλος, ο Χάμιλτον με τρίποντο, μείωσε στο μισό καλάθι (77-76), στην πορεία ο ΠΑΟΚ έκανε λάθος στην επαναφορά με τους Τολιόπουλο, Μάντζαρη, γεγονός που οδήγησε σε γκολ φάουλ από τον Κολοβέρο (77-79). Ο Λοβ ισοφάρισε (79-79) και στην πορεία, μετά από φάουλ του Γκριν στον Κολοβέρο, ο τελευταίος , με 1/2 βολές, διαμόρφωσε το τελικό 80-79.

Διαιτητές: Μάνος, Τσόλακος, Καρπάνος

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Λι 4, Γκριν 4, Χριστοδούλου 7, Λοβ 18, ΝτιΛίο 13 (2), Ρίβερς 6 (2), Καμαριανός 4, Μάντζαρης 5 (1), Καμπερίδης 3 (1), Τολιόπουλος 9 (2), Γιάνκοβιτς, Ρένφρο 6

ΙΩΝΙΚΟΣ (Αγγελος Τσίκληρας): Μουσταφά, Χάμιλτον 15 (3), Κολοβέρος 20 (2), Μαυροκεφαλίδης 17, Γκιουζέλης 9 (3), Τζόλος 5, Αρσενόπουλος 14 (1), Τούμπα, Μόουζες

