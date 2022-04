Κόσμος

Βατικανό: Η “εξομολόγηση” του Πάπα στους πιστούς

Τι είπε για την κατάσταση της υγείας του ο Ποντίφικας σε ομάδα πιστών από την Σλοβακία την οποία έκανε δεκτή στο Βατικανό.

Μιλώντας σε πιστούς που μετέβησαν στο Βατικανό, ο πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε και πάλι σήμερα στον πόνο στο γόνατο, ο οποίος συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί.

«Δεν μπορώ να περπατήσω, πρέπει να υπακούσω στον γιατρό. Το πόδι μου δεν λειτουργεί καλά, εμένα μου αρέσει να περπατάω αλλά αυτή την φορά πρέπει να σταματήσω», είπε σε ομάδα πιστών από την Σλοβακία την οποία έκανε δεκτή στο Βατικανό.

«Σας ζητώ να ανέβετε τις σκάλες και να σας χαιρετήσω καθιστός, χωρίς να σηκωθώ», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Φραγκίσκος υποφέρει από γοναλγία και έπειτα από πρόσφατες εξετάσεις, οι γιατροί του συνέστησαν να περιορίσει τις υποχρεώσεις και τις δημόσιες συναντήσεις στις οποίες απαιτείται συνεχής ορθοστασία.

