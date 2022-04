Παράξενα

Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας: Ατύχημα στον τερματισμό (βίντεο)

Δείτε καρέ - καρέ τον τερματισμό και το ατύχημα στον τερματισμό

Με απρόοπτο ολοκληρώθηκε το 4ο ΕΤΑΠ του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα οι ποδηλάτες που ακολουθούσαν το γκρουπ των πρώτων είχαν ένα ατύχημα, καθώς αρκετοί έπεσαν -μη μπορώντας να μειώσουν ταχύτητα -πάνω σε έναν ποδηλάτη που έχασε την ισορροπία του περνώντας τη γραμμή του τερματισμού.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Να αναφέρουμε ότι το 4ο ετάπ του ΔΕΗ Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, το οποίο εκκίνησε από την Καρδίτσα, ολοκληρώθηκε στη Λάρισα με νικητή τον Δανό Νιλς Λάου Μπρόγκε της BHS – PL Belton Bornholm και τους αθλητές να καλύπτουν μία απόσταση 176,5 χιλιομέτρων.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ιταλός Ατίλιο Βιβιάνι της Bingoal Pauwels Sauces WB και στην τρίτη ο Ισπανός Νταβίντ Γκονζάλεθ Λόπεθ της Caja Rural RGA.

Ξεπερνώντας το ατύχημα που είχε στην τελική ευθεία του χθεσινού ετάπ, ο Νεοζηλανδός Ααρον Γκέιτ της Bolton Equities Blackspoke διατηρεί την μπλε φανέλα του επικεφαλής της γενικής κατάταξης, με τον συμπατριώτη και συναθλητή του Τζέιμς Φουσέ να παραμένει πρώτος στα σπριντ ανάβασης (πορτοκαλί φανέλα).

Ο νικητής του 4ου ετάπ, Νιλς Λάου Μπρόγκε, πέρασε πρώτος στην κατάταξη των πόντων (πορτοκαλί φανέλα) και ο επίσης Δανός Εμίλ Ιβερσεν της BHS-PL Beton Bornholm διατηρεί τη λευκή φανέλα της κατηγορίας U23.

Πηγή: larissanet

