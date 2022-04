Πολιτισμός

Σακελλαροπούλου: Επίτιμη δημότης Νάουσας η ΠτΔ

Η ΠτΔ βρίσκεται στη Νάουσα για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Ναουσαίων.

Επίτιμη δημότης της Ηρωικής Πόλης Νάουσας ανακηρύχθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία βρίσκεται στη Νάουσα για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα των Ναουσαίων. Η τελετή έγινε στο Δημοτικό Θέατρο και στην αντιφώνηση της η κ. Σακελλαροπούλου είπε ότι με συγκίνηση ανατρέχει στα γεγονότα του 1822. "Στην πανηγυρική κήρυξη της Επανάστασης στον μητροπολιτικόναό του Αγίου Δημητρίου. Στις ηρωικές πολεμικές επιχειρήσεις του Καρατάσου, του Ζαφειράκη, του Γάτσου. Στην πολιορκία της πόλης τις ημέρες του Πάσχα. Στην άλωσή της, στις λεηλασίες, τις σφαγέςκαι τη φωτιά που ρήμαξε τα πάντα. Και πάνω απ' όλα, στις γυναίκες που ρίχτηκαν με τα παιδιά τους στα νερά του ποταμού της Αράπιτσας για να μην πέσουν στα χέρια των Οθωμανών".

Η Αράπιτσα, τόνισε, είναι τόπος θυσίας όπως και το Ζάλογγο, τόπος καθαγιασμένος στη συλλογική μνήμη, μαρτυρεί εσαεί τον ηρωισμό τους και πρόσθεσε πως μαζί με τις γυναίκες που έπεσαν στα νερά του ποταμού πρέπει να μνημονεύσουμε και τις συζύγους των αρχηγών της Επανάστασης, την Ζαφειράκαινα και την Καρατάσαινα,που με μοναδική αυταπάρνηση πάλεψαν για την ελευθερία και θυσιάστηκαν γι' αυτήν.

Παρατήρησε, ωστόσο, ότι "η ερήμωση και η καταστροφή της πόλης, οι φυλακίσεις, οι διώξεις, η υπερφορολόγηση από τις τουρκικές αρχές, μόνο πρόσκαιρα ανέκοψαν την πρόοδο της περιοχής. Η χρυσοχοΐα, η υφαντουργία, η βιοτεχνία όπλων, η αμπελουργία, οι οπωροκαλλιέργειες θα καταστήσουν και πάλι αστικό κέντρο τη Νάουσα, η οποία στα τέλη του 19ου αιώνα θα αποκτήσει μεγάλη οικονομική επιρροή στην κεντρική Μακεδονία. Η απελευθέρωσή της στις 17 Οκτωβρίου του 1912 από τον προελαύνοντα Ελληνικό στρατό θα δώσει νέα ώθηση στην οικονομική και κοινωνική της ζωή. Κοντά στις μεγάλες κλωστοϋφαντουργικές μονάδες και τα μεταξουργεία, θα προστεθούν τα πρώτα οινοποιεία που θα κάνουν γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο το φημισμένο κρασί της Νάουσας, την ποικιλία ξινόμαυρο, που αποτελεί σήμερα Ονομασία Προέλευσης Ανώτερης Ποιότητας και έχει κατακτήσει τις διεθνείς αγορές. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες, που θα εγκατασταθούν εδώ μετά την Καταστροφή του 1922,θα συμβάλουν αποφασιστικά όχι μόνο στη δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη της Νάουσας, αλλά και στον εμπλουτισμό και μετασχηματισμό της κοινωνικής ζωής, εισφέροντας νέα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, νέες ιδέες και ήθη".

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την περιοχή της Νάουσας "ευνοημένη από τη φύση" και σημείωσε: "Περιτριγυρισμένη από τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, διατηρώντας τις γραφικές της γειτονιές με τα παλαιά κτίρια μακεδονικού ρυθμού, ιδανικός τόπος τουρισμού, θερινού αλλά και χειμερινού χάρη στα χιονοδρομικά της κέντρα, η Νάουσα προσβλέπει με αισιοδοξία στο μέλλον. Με μεγάλη ικανοποίηση παρακολουθώ τις προσπάθειές σας, κύριε Δήμαρχε, να αναδείξετε τα μνημεία της βιομηχανικής κληρονομιάς σας, εστιάζοντας στην εντυπωσιακή άνθιση της κλωστοϋφαντουργίας που γνώρισε μεταπολεμικά η πόλη και αναβιώνοντας την πολιτιστική, οικονομική και βιομηχανική μνήμη στο Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ. Θεωρώ πολύ σημαντική την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου, την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, την ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων της πόλης, όπως και την ένταξη του πανέμορφου δημοτικού πάρκου στην Ευρωπαϊκή Διαδρομή Ιστορικών Κήπων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντική η επαναλειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου στα 3-5 Πηγάδια και το ξεκίνημα των εργασιών, ώστε να επανέλθουν όλες οι εγκαταστάσεις του σε πλήρη και αξιόπιστη δωδεκάμηνη λειτουργία. Όπως και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, καθώς και χώρων πολιτισμού και αθλητισμού, αναγκαίες σήμερα ενόψει της σοβαρής ενεργειακής και κλιματικής κρίσης, που φανερώνουν την περιβαλλοντική ευαισθησία σας". Ευχήθηκε στον δήμαρχο να συνεχίσει τον αγώνα για τη βελτίωση των υποδομών της Νάουσας, διατηρώντας παράλληλα τον σπάνιο παραδοσιακό της χαρακτήρα.

Ο δήμαρχος της Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας επέδωσε στην κ. Σακελλαροπούλου το Χρυσό Κλειδί της πόλης. Στην προσφώνηση του αναφέρθηκε στο ιστορικό της Επανάστασης και του Ολοκαυτώματος στη Νάουσα, όπως και στο οραμα της δημοτικής αρχής για να οδηγήσει τη Νάουσα σε αναπτυξιακή τροχιά. "Στην γωνιά αυτήν της Κεντρικής Μακεδονίας, στον όμορφο, ευλογημένο και φιλόξενο Δήμο μας, με την μακραίωνη ιστορία, την πλούσια πολιτιστική παράδοση, την σπουδαία βιομηχανική κληρονομιά, τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα και τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές, εργαζόμαστε σθεναρά με στόχο να αφήσουμε ουσιαστικό έργο στις γενιές που έρχονται, με σεβασμό πάντοτε στους προγόνους μας και τις θυσίες τους", είπε ο κ. Καρανικόλας.

Ο ίδιος πρόσθεσε: "Το όραμα μας επικεντρώνεται σε έναν ευφυή ανθρώπινο Δήμο, που βαδίζει με σταθερά βήματα στους δρόμους της ανάπτυξης. Έναν Δήμο που επιλύοντας τα μικρά αλλά και μεγαλύτερα ζητήματα της καθημερινότητας μετασχηματίζεται ψηφιακά και αναβαθμίζεται, με στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Έναν Δήμο που συγχρόνως στέκεται αλληλέγγυος δίπλα στα ζητήματα των πολιτών και ιδίως των αδύναμων και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η ανάδειξη και η προβολή της μακραίωνης ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουριστικού πλούτου του τόπου μας αποτελεί βασικό κομμάτι τόσο του προσωπικού μου οράματος ως Δημάρχου, αλλά και όλης της δημοτικής αρχής.

Η ίδια η πόλη της Νάουσας και οι Κοινότητές μας, χρειάζονται περισσότερο από κάθε άλλη φορά τη ζωντάνια και την πρόοδο. Μια από τις μεγάλες προκλήσεις και τους στόχους που έχω θέσει είναι να αγωνιζόμαστε καθημερινά, ως Δημοτική Αρχή, ώστε όλα τα εμβληματικά σημεία του Δήμου μας όπως είναι η Σχολή του Αριστοτέλη, ο αρχαιολογικός χώρος της Μίεζας, το άλσος του Αγίου Νικολάου και το Χιονοδρομικό μας Κέντρο «3-5 Πηγάδια»να ξαναβρούν τη θέση που τους αρμόζει στον χάρτη της ανάπτυξης. Να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην προσέλκυση επενδύσεων, ώστε να «ανοίξουν» θέσεις εργασίας και να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους νέους στον τόπο μας". Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι η κ. Σακελλαροπούλου θα είναι συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια.

Ο κ. Καρανικόλας πρόσφερε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας:

-Μια αναμνηστική πλακέτα για την 200η Επέτειο από το Ολοκαύτωμα της Νάουσας

-Μια δερμάτινη κασετίνα που περιλαμβάνει χαρακτηριστικά κομμάτια της παραδοσιακής γυναικείας φορεσιάς της Ναουσαίας και ειδικότερα: την πόρπη - κολάνι (ζώνη), το γιορντάνι και το τεπελούκι (κεφαλοκάλυμμα).

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων και βουλευτές.

