Eurovision: Η Αμάντα Γεωργιάδη αναχώρησε για την Ιταλία (εικόνες)

Φωτογραφίες από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Δύο εβδομάδες έχουν απομείνει για τον μεγάλο τελικό της 66ης Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου 2022 στο Pala Olympico του Τορίνο της Ιταλίας.

Λίγο πριν την εμφάνισή της στον Α’ ημιτελικό η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Αμάντα Γεωργιάδη, αναχώρησε για το Τορίνο.

Ο φωτογραφικός φακός του FTHIS.GR απαθανάτισε τη νεαρή τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος πιο χαμογελαστή και χαρούμενη από ποτέ.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα θα εμφανιστεί 18η στον Α’ ημιτελικό που θα γίνει στις 10/05, ενώ αύριο η Αμάντα Γεωργιάδη θα πραγματοποιήσει την πρώτη της πρόβα και θα ερμηνεύσει το κομμάτι “Die Together” στο Pala Olympico του Τορίνο.

Δείτε στο fthisgr φωτογραφίες από την αναχώρηση της Αμαντά Γεωργιάδη για τη Eurovision 2022.

