Βόλος – Ατρόμητος: Μοιρασιά στο “Πανθεσσαλικό”

Οι Περιστεριώτες κόντρα στη ροή του αγώνα άνοιξαν το σκορ, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν την απάντηση.

Το αήττητο που έχει από την έναρξη των play out διεύρυνε απόψε ο Ατρόμητος με το 1-1 που απέσπασε από τον Βόλο στο «Πανθεσσαλικό», στη δεύτερη χρονικά αναμέτρηση της 5ης ημέρας του μίνι πρωταθλήματος.

Για το συγκρότημα του Κρις Κόουλμαν ήταν η 3η ισοπαλία σε 5 ματς που έδωσε (έχει και 2 νίκες), ενώ από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι μπορεί να έμειναν αήττητοι σε τέταρτο σερί παιχνίδι, με μόλις μία νίκη στο ενεργητικό τους!

Οι Βολιώτες ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, είχαν εννέα προσπάθειες στην περιοχή του Ατρόμητου, αλλά στην τελική φάση υστερούσαν. Πέραν από την φάση του 17ου λεπτού, όταν το σουτ του Μπαρτόλο «έγλυψε» το δοκάρι του Γιαννιώτη, οι γηπεδούχοι δεν απείλησαν άλλη φορά ουσιαστικά την εστία του Έλληνα γκολκίπερ.

Στη μοναδική φάση στο πρώτο μέρος που οι Περιστεριώτες βρήκαν τον τρόπο να «πατήσουν» με προϋποθέσεις στην περιοχή του Βόλου, κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με το μόνιμο τους σκόρερ στο πρωτάθλημα, Ευθύμη Κουλούρη. Ο έμπειρος στράικερ έφυγε στην αντεπίθεση κι αφού στάθηκε τυχερός παίρνοντας την κόντρα από τον Γκιουλέν μέσα στην περιοχή, με ωραίο πλασέ νίκησε τον Παπαδόπουλο (1-0) στο 42΄.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου απάντησε άμεσα και λίγα λεπτά μετά την έναρξη του β΄ μέρους, ισοφάρισε. Ο Καστεγιάνο στο 52΄ υπέπεσε σε τραγικό λάθος, ο Φαν Βέερτ έκλεψε τη μπάλα στην περιοχή και με αριστερό σουτ νίκησε τον Γιαννιώτη φέρνοντας το ματς στα ίσα (1-1).

Οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι στο 62΄ σε μαρκάρισμα του Ροτάριου στην περιοχή του Βόλου, αλλά το VAR συμφώνησε με τον διαιτητή που έδειξε να συνεχιστεί το ματς. Ο Κουλούρης στο 92΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να χαρίσει το «διπλό» στην ομάδα του, με την μπάλα να βρίσκει στα σώματα αμυνομένων στο σουτ που επιχείρησε μέσα στην περιοχή.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης

Κίτρινες: Μπαρτόλο - Χαρίσης, Κουλούρης, Καρτάλης

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Φεράρι, Σιέλης, Άλχο, Γκιουλέν (69΄ Τριανταφύλλου), Μπαριέντος, Τσοκάνης (62΄ Ριένστρα), Μεταξάς (69΄ Ροσέρο), Φερνάντες, Μπαρτόλο (82΄ Πουρίτα), Φαν Βέερτ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Καστεγιάνο (77΄ Τζοβάρας), Κιβρακίδης (77΄ Βασιλαντωνόπουλος), Στρουγγής, Έρλινγκμαρκ, Σάλομον, Χαρίσης, Καρτάλης (77΄ Αλίμπεκ), Μουνίθ (83΄ Ντένιτς), Κλωναρίδης (27΄ Ροτάριου), Κουλούρης.

