Βατικανό: Διεθνής συγκέντρωση εξορκιστών

Θα πάρουν μέρος εξορκιστές διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, ένας μουσουλμάνος ειδικός «δαιμονολογίας» και ανθρωπολόγοι.

Στο Βατικανό πρόκειται να διεξαχθεί σε λίγες ημέρες διεθνής συνάντηση εξορκιστών. Η περίοδος που επελέγη φέτος είναι από τις 16 μέχρι τις 21 Μαΐου. Όπως γράφει η εφημερίδα La Repubblica, την οργάνωση έχει αναλάβει το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Έδρας Regina Apostolorum και πρόκειται για τη 16η έκτη κατά σειρά συνάντηση με θέμα τους εξορκισμούς.

Oι διοργανωτές εξηγούν ότι πρόκειται για «σεμινάρια μοναδικά στον κόσμο, με πολύπλευρη και διεπιστημονική αντιμετώπιση του προβλήματος», αναφερόμενοι ακριβώς στους ιερείς που έχουν ειδικευθεί σε εξορκισμούς και στις προσευχές για την πάταξη του Σατανά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στα σεμινάρια της Ρώμης θα πάρουν μέρος εξορκιστές διαφόρων χριστιανικών δογμάτων, ένας μουσουλμάνος ειδικός «δαιμονολογίας», ανθρωπολόγοι, ενώ θα παρουσιαστεί και μια επιστημονική έρευνα με θέμα, πάντα, τους εξορκισμούς, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Μπολόνια.

Στο μεταξύ, 13 εξορκιστές του ιταλικού νησιού της Σαρδηνίας συναντήθηκαν ήδη τις προηγούμενες ημέρες για να ανταλλάξουν εμπειρίες, να συζητήσουν το πόσο άλλαξε ο ρόλος τους και να αναφερθούν στις νέες τους προκλήσεις.

Ο ίδιος ο πάπας Φραγκίσκος, άλλωστε, αναφέρθηκε και πρόσφατα στον Εωσφόρο και στο πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται.

«Ο διάβολος υπάρχει, ασφαλώς και υπάρχει. Δεν πρέπει να δοξάζουμε τον εαυτό μας, διότι ακριβώς σε αυτή την διάσταση την οποία ζούμε σαν να είναι αποκλειστική, παρεισδύει ο διάβολος. Δεν πρέπει να δοξάζουμε δηλαδή με έμμεσο τρόπο τον ίδιο τον δαίμονα», είπε ο ποντίφικας στους πιστούς.

