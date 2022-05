Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αλόννησο

Ποιο ήταν το μέγεθος της δόνησης και που εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού.



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:33 στα ανοικτά της Αλοννήσου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 47 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της πόλης του Πατητηριού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17 χιλιόμετρα.

