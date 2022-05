Κόσμος

Ινδία: Καύσωνας με θερμοκρασίες ρεκόρ μετά από 122 χρόνια!

Η Ινδία "φλέγεται". Στο "κόκκινο" ο υδράργυρος και τις επόμενες ημέρες. Οι συστάσεις στους πολίτες.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας (IMD) ανακοίνωσε σήμερα πως περιοχές στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της χώρας κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες για τον μήνα Απρίλιο εδώ και 122 χρόνια!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IMD, οι μέγιστες θερμοκρασίες τον Απρίλιο κατέρριψαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην κεντρική Ινδία, καθώς κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο στους 37,8 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, κατά μέσο όρο στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ο υδράργυρος ανήλθε στους 35,9 βαθμούς Κελσίου, περίπου 3,4 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό για την εποχή επίπεδο. Σε εθνική κλίμακα, ο φετινός Απρίλιος ήταν ο τέταρτος πιο θερμός από το 1901, με τη μέγιστη θερμοκρασία να κυμαίνεται λίγο πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου.

«Αν δείτε τις μέγιστες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν στη βορειοδυτική και στην κεντρική Ινδία, θα διαπιστώσετε ότι ήταν οι υψηλότερες εδώ και 122 χρόνια», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ινδικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Μρουτιουντζάι Μοχαπάτρα σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Μοχαπάτρα προανήγγειλε πως οι πολιτείες Γκουτζαράτ, Ρατζαστάν, Παντζάμπ και Χαριάνα αναμένεται να βρεθούν ξανά αντιμέτωπες με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες τον Μάιο. Προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι δεν θα κληθούν να αντέξουν τη ζέστη μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τη νύχτα.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο μήνας Μάρτιος ήταν ο πιο θερμός που έχει γνωρίσει η Ινδία τα τελευταία 122 χρόνια.