Τοπικά Νέα

Επίθεση σε αστυνομικούς με μολότοφ (εικόνες)

Νύχτα επεισοδίων στην Θεσσαλονίκη με κουκουλοφόρους να πετούν μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς.

Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Περίπου στις 03.30, οι κουκουλοφόροι βγήκαν στο ύψος της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άρχισαν να πετούν μολότοφ, πέτρες και άλλα αντικείμενα προς τους αστυνομικούς των ΜΑΤ.

Από την επίθεση δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε δέκα προσαγωγές ατόμων, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους.

Πηγή: thestival.gr

