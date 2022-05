Κοινωνία

Σαλαμίνα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο που επέβαιναν παιδιά έπεσε στην θάλασσα (εικόνες)

Αυτοκίνητο έκανε "βουτιά" στην θάλασσα. Η οδηγός και δύο παιδιά τραυματίστηκαν. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου, στην παραλιακή λεωφόρο Αιαντείου Σαλαμίνας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονη εκτράπηκε της πορείας του και κατακρημνίστηκε από ύψος περίπου (20) μέτρων καταλήγοντας στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 37χρονης και των δυο ανήλικων ατόμων που επέβαιναν στο ΙΧ.

Ειδικότερα, οι τρεις επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από τους αυτόπτες μάρτυρες που βρισκόντουσαν στο σημείο και εν συνεχεία, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, ενώ το ανωτέρω Ε.Ι.Χ. όχημα ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Φωτογραφίες: dikaiologitika

