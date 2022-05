Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Σεισμός με το "καλημέρα" στο νησί. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 08:00 στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα νότια των Καλών Λιμένων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 14,4 χιλιόμετρα.

