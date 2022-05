Πολιτική

Μητσοτάκης: Το μήνυμα για την Εργατική Πρωτομαγιά και την αύξηση του κατώτατου μισθού

Τιμούμε τον κόσμο της εργασίας όχι με συνθήματα, αλλά με πράξεις!, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Το μήνυμα του υπουργού Εργασίας.

Μήνυμα για τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς, που συνδυάζεται με την αύξηση του κατώτατου μισθού, έστειλε μέσω twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει για την Εργατική Πρωτομαγιά:

«Υποδεχόμαστε την εργατική Πρωτομαγιά με την εφαρμογή ενός μέτρου ουσίας για τους εργαζόμενους: την αύξηση της βασικής αμοιβής κατά 50 ευρώ τον μήνα, που σημαίνει έναν 15ο μισθό κάθε χρόνο. Και, ταυτόχρονα, την αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 31 ευρώ τον μήνα. Τώρα είναι η ώρα των πολιτών και κυρίως των πιο αδύναμων. Τιμούμε τον κόσμο της εργασίας όχι με συνθήματα, αλλά με πράξεις!» ανέφερε σε ανάρτηση στο Facebook ο πρωθυπουργός.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 1, 2022

Χατζηδάκης: Για την Εργατική Πρωτομαγιά, η κυβέρνηση μιλάει με έργα

«Για την Εργατική Πρωτομαγιά θα ακουστούν σίγουρα πολλές διακηρύξεις και μεγάλα λόγια. Η κυβέρνηση προτιμά να μιλάει με έργα!» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε δήλωσή του.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει τα εξής:

«Από το καλοκαίρι του 2019, που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας:

Η ανεργία έχει μειωθεί από 17,2% σε 12,8% τον Φεβρουάριο του 2022, ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από τον Ιούλιο του 2010.

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι που αμείβονται με αυτόν να μπορούν να έχουν έναν επιπλέον 15ο μισθό.

Ο νόμος για την Προστασία της Εργασίας έδωσε παραπάνω δύναμη στους εργαζόμενους: Δικαίωμα αποσύνδεσης για τους τηλεργαζόμενους. Υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Εξίσωση προς τα πάνω της αποζημίωσης απόλυσης των εργατοτεχνιτών με τους υπαλλήλους. Αυστηρά μέτρα κατά της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας στους εργαζόμενους, εφόσον αυτό τους εξυπηρετεί.

Η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις 12 χώρες με πλήρη νομική ισότητα ανδρών-γυναικών, χάρη στις ρυθμίσεις του ίδιου νόμου για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή των εργαζομένων (άδεια πατρότητας, διεύρυνση της κάλυψης των γονικών αδειών από το Δημόσιο, κτλ).

Ο ρυθμός των προγραμμάτων για επιδοτούμενες θέσεις απασχόλησης τριπλασιάστηκε.

Ο νόμος "Δουλειές Ξανά" δημιουργεί μία νέα Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και εισάγει νέες πολιτικές για τους ανέργους: Επίδομα εργασίας (50% του επιδόματος ανεργίας) στους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά, μπόνους 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους για κατάρτιση ψηφιακού ατομικού σχεδίου δράσης, αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης, κ.ά..

Και συνεχίζουμε:

Ξεκινά η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε σούπερ-μάρκετ και τράπεζες από 1ης Ιουλίου. Αποτελεί την πιο ουσιαστική εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου των εργαζομένων και την πληρωμή των υπερωριών τους.

Προχωρεί η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη διοικητική αρχή, ώστε να έχει όλα τα εχέγγυα για αποτελεσματικούς ελέγχους.

Τίθεται σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Ξεκινά το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς".

Προωθείται η δημιουργία χώρων φροντίδας βρεφών σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις.

Εκσυγχρονίζεται η στεγαστική πολιτική της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με έμφαση στις ανάγκες των νέων».

«Η ευαισθησία για τους εργαζόμενους δεν είναι απλώς θέμα προθέσεων, είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής στην πράξη. Και αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε!» υπογραμμίζει ο κ. Χατζηδάκης.

