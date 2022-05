Οικονομία

Κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει μετά την αύξηση, τι ισχύει για τριετίες και επιδόματα (παραδείγματα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα 713 ευρώ από σήμερα ο κατώτατος μισθός. Ποια επιδόματα συμπαρασύρει η αύξηση.

Αυξάνεται από σήμερα 1η Μαϊου ο κατώτατος μισθός κατά 50 ευρώ. Πλέον διαμορφώνεται στα 713 ευρώ, από 663 ευρώ που ήταν τη 1η Ιανουαρίου 2022.

Μάλιστα, εάν συνυπολογισθεί και η προηγούμενη αύξηση του κατώτατου μισθού (κατά 2%), προκύπτει συνολική αύξηση κατά 9,7%, ή 63 ευρώ το μήνα μέσα στο 2022 (από 650 ευρώ διαμορφώθηκε στα 713 ευρώ).

Υπενθυμίζεται ότι την αύξηση του κατώτατου μισθού είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτικό του μήνυμά του. «Ένας 15ος μισθός προστίθεται, στο εξής, στο εισόδημα των εργαζομένων», είχε τονίσει.

Η συγκεκριμένη αύξηση θα ισχύσει και για το καθεστώς των τριετιών οι οποίες θα συνεχίσουν να καταβάλλονται σε όσους τις δικαιούνται. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο προσαυξάνονται μέχρι και 30% ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχει συμπληρώσει ο/η εργαζόμενος/η πριν τις 14 Φεβρουαρίου του 2012. Συνεπώς ο μηνιαίος μικτός κατώτατος μισθός για τους εργαζόμενους με τρεις τριετίες μπορεί να είναι έως και 213 ευρώ υψηλότερος (713 ευρώ + 30%).

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας. Σήμερα το ημερήσιο επίδομα είναι 16,29 ευρώ και το μηνιαίο 407,25 ευρώ. Από σήμερα διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 17,51 ευρώ το ημερήσιο και 438 ευρώ το μηνιαίο επίδομα (αύξηση κατά 31 ευρώ περίπου).

Αύξηση κατώτατου μισθού: Τι ισχύει από σήμερα

- Υπάλληλος χωρίς τριετίες

Μισθός έως 30/4: 663 €

Μισθός από 1 η /5: 713 €

Αύξηση: 50 €

- Υπάλληλος με 1 τριετία

Μισθός έως 30/4: 729,30 €

Μισθός από 1 η /5: 784,30 €

Αύξηση: 55 €

- Υπάλληλος με 2 τριετίες

Μισθός έως 30/4: 795,60 €

Μισθός από 1 η /5: 855,60 €

Αύξηση: 60 €

- Υπάλληλος με 3 τριετίες

Μισθός έως 30/4: 861,90 €

Μισθός από 1 η /5: 926,90 €

Αύξηση: 65 €

ΟΑΕΔ: Πόσο αυξάνονται τα επιδόματα από σήμερα

Όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση του κατώτατου μισθού που ισχύει από σήμερα επηρεάζει και τα επιδόματα του ΟΑΕΔ.

Το επίδομα ανεργίας και το βοήθημα ανεργίας για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας, ειδικά εποχικά βοηθήματα για μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, οικοδόμους, δασεργάτες κ.α., η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, οι ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, η παροχή διαθεσιμότητας, η αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, η αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας, κ.α. είναι κάποια από τα επιδόματα που συμπαρασύρονται προς τα επάνω.

Συγκεκριμένα, τα επιδόματα που αυξάνονται είναι:

–Επίδομα ανεργίας: Το ημερήσιο επίδομα αυξάνεται από τα 16,29 ευρώ στα 17,51 ευρώ.

–Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 211,77 ευρώ αυξάνεται στα 227,65 ευρώ.

–Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων, ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 244,35 ευρώ αυξάνεται στα 262,67 ευρώ.

–Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη: Από 767,1 ευρώ αυξάνεται στα 824,6 ευρώ.

–Το ειδικό εποχικό βοήθημα για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών κ.λπ. στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη: Από 518,35 ευρώ αυξάνεται στα 557,25 ευρώ.

–Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων: Το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας: αυξάνεται στα 438 ευρώ από 407,25 ευρώ που είναι σήμερα.

–Το ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 244,35 ευρώ θα πάει στα 262,67 ευρώ.

–Το ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών, ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας: Από 325,8 ευρώ θα πάει στα 350,2 ευρώ.