Life

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Οι νικητές του 4ου ημιτελικού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από έναν συγκλονιστικό 4ο Ημιτελικό, το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» ανέδειξε τρεις ακόμη νικητές, οι οποίοι πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό!

Η φάση των Ημιτελικών ολοκληρώθηκε και το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» είναι στην τελική ευθεία για τον Μεγάλο Τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαΐου!

Στον 4ο Ημιτελικό, το Σάββατο 30 Απριλίου, 10 διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν ξεχωριστά act εντυπωσιάζοντας για ακόμη μία φορά τους Γρηγόρη Αρναούτογλου, Τάκη Ζαχαράτο, Έλενα Χριστοπούλου και Κρυσταλλία Ρήγα, αλλά και τους Νικόλα Ράπτη και Σταύρο Σβήγκο.

ΜΑΡΙΛΕΝΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, FIRST BOLLYWOOD DANCE ACADEMY GREECE, ΝΙΚΟΣ Ο ΜΑΓΟΣ, LES FELINES και ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ, ήταν οι 5 που ξεχώρισε η κριτική επιτροπή. Το απευθείας εισιτήριο για τον Τελικό οι κριτές αποφάσισαν να το δώσουν στο χορευτικό ντουέτο της 10χρονης ΜΑΡΙΛΕΝΗΣ και του 13χρονου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, αλλά και στον παραδοσιακό ινδικό χορό της πολυπληθούς ομάδας FIRST BOLLYWOOD DANCE ACADEMY GREECE.

Λίγο πριν την έναρξη της χθεσινής ψηφοφορίας, η ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΓΕΛΑΚΗ ενημέρωσε ότι αποχωρεί από τη διαγωνιστική διαδικασία οικειοθελώς. Επομένως, οι διαγωνιζόμενοι που τέθηκαν στην κρίση του τηλεοπτικού κοινού, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ήταν οι ΝΙΚΟΣ Ο ΜΑΓΟΣ και LES FELINES. Οι τηλεθεατές αποφάσισαν με τη θετική τους ψήφο να περάσουν στον Μεγάλο Τελικό την εξωτική χορογραφία των LES FELINES.

Μη χάσετε τον Μεγάλο Τελικό του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», το Σάββατο 7 Μαΐου στις 20:00, που θα ανεβάσει στη σκηνή του την αφρόκρεμα του φετινού διαγωνισμού. Τα 12 κορυφαία ταλέντα του σόου θα δώσουν για μία τελευταία φορά τον καλύτερό τους εαυτό ενώπιον κριτών και τηλεθεατών, με στόχο να κατακτήσουν τον τίτλο του Μεγάλου Νικητή, αλλά και το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

#GGT

Instagram

@greecegottalent

Facebook

@GreeceGotTalent

Twitter

@GreeceGotTalent