Εργατική Πρωτομαγιά - Κουτσούμπας: Η ταξική πάλη κινεί τον τροχό της Ιστορίας

Το μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ο οποίος βρέθηκε στην απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα.



«Η μοναδικά σωστή πλευρά της Ιστορίας είναι ο δρόμος της ταξικής πάλης. Αυτή κινεί τον τροχό της Ιστορίας μπροστά ως την πλήρη απελευθέρωση της εργατικής τάξης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά».

Αυτό δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα.

Ωστόσο, με συγκεντρώσεις για την Εργατική πρωτομαγιά συμμετέχουν και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις στον αγωνιστικό εορτασμό της ημέρας.

Στην Αθήνα η ΓΣΕΕ καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ και αναφέρει πως: «Την 1η Μάη, ενώνουμε τη φωνή της εργατικής τάξης στην Ελλάδα για την αποκατάσταση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής προόδου και της δικαιοσύνης στην Ουκρανία.

Απαιτούμε μεταξύ άλλων, μέτρα στήριξης των εργαζομένων στη χώρα μας. Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους ,κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών διατάξεων που οδηγούν στο στραγγαλισμό των συλλογικών και ατομικών εργατικών».

Επίσης η ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί στη συγκέντρωση των συνδικάτων (ΑΔΕΔΥ-ΕΚΑ) την Κυριακή, 1η του Μάη 2022, ώρα 11:00πμ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή».

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας καλεί στις 11πμ στην πλ. Κλαυθμώνος και «απευθύνει αγωνιστικό προσκλητήριο στους εργαζομένους της Αθήνας, στους νέους και νέες, στους άνεργους και συνταξιούχους, καλώντας τους να συμμετάσχουν στην Πρωτομαγιάτικη Απεργιακή Συγκέντρωση.

Την ιστορική αυτή μέρα ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, που παλεύουν ενάντια στη φτώχεια και την εξαθλίωση, στις αδικίες, στις κοινωνικές διακρίσεις».

