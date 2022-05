Κόσμος

Ουκρανία - Βαρθολομαίος: Λυπηρά τα κηρύγματα που χαρακτηρίζουν “ιερό” τον πόλεμο

Αιχμές κατά του Πατριάρχη Μόσχας αφήνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και χαρακτηρίζει "ντροπή" αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία.



«Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι μια τραγωδία, είναι μια ντροπή που θα στιγματίζει εσαεί εκείνους που την προκάλεσαν, εκείνους που αποδείχθηκε ότι δεν έχουν φόβο Θεού. Μοιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα να μην έχει τελειώσει για τον σκληρά δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο ουκρανικό λαό, για τις μάνες, και από τις δύο πλευρές που θρηνούν τα παιδιά τους. Και όμως, Χριστός Ανέστη», δηλώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Σε συνέντευξη που παραχωρεί στην εφημερίδα "Η Καθημερινή Κύπρου", ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στέλνει μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης στον δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά τα περί παρεμβάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα εσωτερικά της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ερωτηθείς αν η παράταση του πολέμου τον ανησυχεί, ο ηγέτης της Μητρός Εκκλησίας απαντά: «Ασφαλώς και μας ανησυχεί. Και μας πληγώνει βαθύτατα... Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο πόλεμος δεν είναι λύση. Δεν πρέπει να αποτελεί ούτε καν την τελευταία επιλογή. Η οδός για την επίλυση των όποιων διαφορών πρέπει να είναι ο διάλογος και μόνον ο διάλογος. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τη στάση και τις επιλογές της πολιτικής ηγεσίας της Ρωσίας, η οποία άλλωστε κρίνεται εκ του αποτελέσματος αυτών και είμαι βέβαιος ότι θα κριθεί έτι περαιτέρω στο εγγύς και στο απώτερο μέλλον από άλλα πρόσωπα και θεσμούς και ασφαλώς από την ίδια την ιστορία, που οι σελίδες της αυτή την ώρα γράφονται με το αίμα των αθώων θυμάτων του πολέμου αυτού. Ωστόσο είμεθα πεπεισμένοι ότι ο ρωσικός λαός, τουλάχιστον οι Χριστιανοί ορθόδοξοι αδελφοί μας, δε μπορεί να συμφωνούν με όσα συμβαίνουν σε βάρος του του γειτονικού τους ουκρανικού λαού. Και αυτό το είδαμε όλοι με την αντίδραση μιας θαρραλέας μερίδας που αντιτίθεται στον αδελφοκτόνο πόλεμο και είναι υπέρ της ειρήνης».

Σε ό,τι αφορά την στάση του Πατριάρχη Μόσχας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας ο κ.κ. Βαρθολομαίος τονίζει ότι «μπροστά στον θάνατο αθώων ανθρώπων, στον βομβαρδισμό άμαχου πληθυσμού, στην ισοπέδωση ολόκληρων πόλεων, μπροστά σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία, δεν μπορεί να ακούγονται κηρύγματα που να χαρακτηρίζουν «ιερό» έναν πόλεμο. Αυτό είναι κάτι πολύ λυπηρό. Μας προκαλεί βαθύτατη λύπη και πόνο. Μα περισσότερο πόνο προκαλεί στους ίδιους τους Ουκρανούς. Γιατί δε μπορεί να ισχυρίζεσαι ότι είσαι αδελφός με έναν άλλο λαό και να ευλογείς τον εναντίον του πόλεμο που διεξάγει το κράτος σου. Δε μπορεί να επιμένεις στανικώς ότι η Ουκρανία σου ανήκει εκκλησιαστικώς, αλλά να αφήνεις τους πιστούς της υπαγόμενης στη Μόσχα εκκλησιαστικής δομής να σκοτώνονται και οι ναοί τους να καταστρέφονται από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Εκτός και αν ελπίζουν ότι η στρατιωτική εισβολή θα τακτοποιήσει και τις εκκλησιαστικές τους διεκδικήσεις».

Σε ό,τι αφορά τέλος τους ισχυρισμούς περί παρεμβάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις διαδικασίες εκλογής νέου Προκαθημένου στην Εκκλησία της Κύπρου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι κατηγορηματικός:

«Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση του Οικουμενικού Θρόνου, έμμεση ή άμεση στα εσωτερικά της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ουδέποτε αναμείχθηκε και δεν αναμιγνύεται αυτοβούλως στα εσωτερικά πράγματα οποιασδήποτε τοπικής αυτοκεφάλου Εκκλησίας... Η Εκκλησία της Κύπρου έχει Προκαθήμενο και οποιαδήποτε άλλη συζήτηση από όπου και αν προέρχεται είναι ασέβεια προς το πρόσωπο του αδελφού κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος καθ’ όλη την διακονία του εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις για τον λαό του Θεού, για την Πανορθόδοξη ενότητα της και για την προώθηση του διαχριστιανικού διαλόγου».

