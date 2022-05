Υγεία - Περιβάλλον

Ηπατίτιδα - Κρήτη: Συναγερμός για μωρό 14 μηνών

Πρόκειται για ένα αγοράκι 14 μηνών το οποίο είχε νοσήσει και με κορονοϊό πριν λίγους μήνες.

Συναργεμός έχει σημάνει στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς βρέφος νοσηλεύεται με ηπατίτιδα στο νοσοκομείο. Αυτό που εξετάζεται από τους γιατρούς είναι εάν το μωρό φέρει τη μετάλλαξη του ιού που έχει προκαλέσει ανησυχία σε όλον τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα μωρό 14 μηνών, το οποίο πριν από λίγους μήνες είχε νοσήσει με κορονοϊο και σήμερα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ηρακλείου αφού νοσεί με ηπατίτιδα. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να διαπιστωθεί αν τελικά αυτό το κρούσμα θεωρείται ύποπτο αναφορικά με την οξεία ηπατίτιδα, αν φέρει δηλαδή το βρέφος τη μετάλλαξη του αδενοϊου που έχει προκαλέσει ανησυχία σε όλο τον κόσμο.

Όλα ξεκίνησαν πριν λίγο καιρό όταν το παιδί εμφάνισε συμπτώματα ηπατίτιδας με αποτέλεσμα οι γονείς του να το πάνε για εξέταση σε παιδίατρο ο οποίος διαπίστωσε ένα πρήξιμο στο ήπαρ και έγραψε αμέσως τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι εξετάσεις φέρεται να κατέδειξαν απότομη άνοδο στις τρανσαμινάσες του ωστόσο βρίσκονται ακόμα σε επίπεδα κάτω του ορίου συναγερμού, είναι δηλαδή κάτω από το όριο των 500 και αυτό σημαίνει ότι δεν φαίνεται να νοσεί με οξεία ηπατίτιδα καθώς δεν πληροί τα κριτήρια.



Το βρέφος όμως συνεχίζεται να υποβάλλεται σε εξετάσεις και να παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες γιατρούς του.

