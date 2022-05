Κοινωνία

Φωτιά στον Βοτανικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποθήκη "τυλίχτηκε" στις φλόγες. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως 176 στον Βοτανικό.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο, επί της οδού Ορφέως, στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 1, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ηπατίτιδα - Κρήτη: Συναγερμός για μωρό 14 μηνών

Επίθεση σε αστυνομικούς με μολότοφ (εικόνες)

“Ελλάδα έχεις Ταλέντο”: Οι νικητές του 4ου ημιτελικού (εικόνες)