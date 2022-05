Κόσμος

Ουκρανία: Η Πελόζι στο Κίεβο - Συναντήθηκε με τον Ζελένσκι (εικόνες)

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο έκανε η πρόεδρος της Βουλής των αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Το "ευχαριστώ" του Ζελένσκι για την υποστήριξη των ΗΠΑ.



Σε μια αιφνιδιαστική επίσκεψή της στο Κίεβο, η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να επιδείξει την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα Κίεβο και Ουάσινγκτον.

«Ευχαριστώ τις ΗΠΑ για τη βοήθεια που παρέχουν στην προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του κράτους μας», έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός πρόεδρος σήμερα το πρωί συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ο ίδιος, πλαισιωμένος από ένοπλους φρουρούς, να υποδέχεται την Πελόζι μαζί με μια αντιπροσωπεία από το Κογκρέσο μπροστά από το κτίριο της ουκρανικής προεδρίας στο Κίεβο και στη συνέχεια να συναντιέται με τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται στην ισχυρή υποστήριξη τους προς την Ουκρανία στον αγώνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας», είπε ο Ζελένσκι.

«Η αντιπροσωπεία μας ταξίδεψε στο Κίεβο για να στείλει ένα ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα στον κόσμο: οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της αμερικανικής αντιπροσωπείας που δόθηκε στη δημοσιότητα «στο τέλος της επίσκεψης της αντιπροσωπείας τους» στο Κίεβο. Τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στη συνέχεια ταξίδεψαν στη νοτιοανατολική Πολωνία και τη Βαρσοβία.

«Επιπλέον αμερικανική υποστήριξη βρίσκεται καθ’ οδόν», τόνισαν οι Αμερικανοί βουλευτές διαβεβαιώνοντας ότι «θα μετατρέψουν το ισχυρό αίτημα του προέδρου Μπάιντεν για χρηματοδότηση σε μια δέσμη νομοθετικών μέτρων».

Ο ηγέτης του ουκρανικού κράτους, από την πλευρά του, χαιρέτισε τα «πολύ σημαντικά μηνύματα» που έδωσαν η Ουάσινγκτον και ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπεριλαμβανομένου του νόμου εκμισθώσεων- δανεισμού (Lend-Lease) για την Ουκρανία.

Το Κογκρέσο υιοθέτησε νομοθεσία η οποία επικαλείται τον νόμο Lend-Lease του 1941 τον οποίο είχε προτείνει αρχικά ο πρώην πρόεδρος Φραγκλίνος Ρούζβελτ για να βοηθήσει τον βρετανικό στρατό που μαχόταν εναντίον των ναζί. Στόχος είναι να επιτραπεί στην κυβέρνηση Μπάιντεν να προσφέρει όπλα με τη μορφή δανείου στην Ουκρανία.

«Αυτές είναι σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις για τη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία, καθώς και την απόφαση για το (Lend-Lease) - είμαστε ευγνώμονες για αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής προεδρίας.

Η επίσκεψη των μελών του αμερικανικού Κοινοβουλίου έγινε μια εβδομάδα μετά το ταξίδι του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν και του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν στο Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψή τους, οι δύο ανώτατοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν τη σταδιακή επιστροφή της αμερικανικής διπλωματικής παρουσίας στην Ουκρανία και την πρόσθετη άμεση και έμμεση βοήθεια αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων.

