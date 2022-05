Πολιτική

Ολοκαύτωμα Νάουσας - Σακελλαροπούλου: Παράδειγμα αυτοθυσίας και ψυχικού μεγαλείου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε με την παρουσία της τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Νάουσας.



Παράδειγμα αυτοθυσίας και ψυχικού μεγαλείου, που εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές των Ελλήνων, παραμένει ο μέχρις εσχάτων αγώνας το κατοίκων της μαρτυρικής πόλης της Νάουσας, επισήμανε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία τιμά με την παρουσία της τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από το Ολοκαύτωμα της Νάουσας.

"Τιμάμε σήμερα το Ολοκαύτωμα της Νάουσας, που έγινε πριν 200 χρόνια, και τη θυσία των γυναικών της που προτίμησαν να πεθάνουν ελεύθερες, πέφτοντας με τα μικρά τους παιδιά στον ποταμό Αράπιτσα, παρά να ζήσουν σκλαβωμένες στα χέρια των Οθωμανών. Ο μέχρις εσχάτων αγώνας των κατοίκων της μαρτυρικής πόλης παραμένει διαχρονικά ένα παράδειγμα αυτοθυσίας και ψυχικού μεγαλείου που εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές των Ελλήνων. Χρόνια πολλά", δήλωσε η κ. Σακελλαροπούλου, αμέσως μετά την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον τόπο της θυσίας των γυναικών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έριξε στεφάνι στα νερά ποταμού Αράπιτσα στη μνήμη των γυναικών που θυσιάστηκαν, έγινε αναπαράσταση της Θυσίας από γυναίκες με παραδοσιακές ενδυμασίες και τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Μητροπολίτης Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας Παντελεήμων.

Νωρίτερα η κ. Σακελλαροπούλου παρέστη στην επίσημη δοξολογία στην οποία χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Μετά τη δοξολογία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Πνευματικό Κέντρο Νεότητας όπου συναντήθηκε με άτομα με ειδικές ανάγκες από κοινωνικές δομές του Δήμου.

Η παρέλαση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της δυνατής βροχής.

Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Παραβρέθηκαν η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δόμνα Μιχαηλίδου, οι βουλευτές της Ν.Δ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Αναστάσιος Μπαρτζώκας, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Άγγελος Τόλκας ως εκπρόσωπος του προέδρου του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, ο δήμαρχος Νάουσας Νικόλας Καρανικόλας, εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.

