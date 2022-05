Κοινωνία

Κοκαΐνη σε μπανάνες: Μπλόκο σε 650 κιλά που θα “ταξίδευε” στην Ελλάδα

Κατάσχεση ποσότητας "μαμούθ" κοκαϊνης. Από ποια χώρα προέρχονταν τα ναρκωτικά. Αναζητούν τον παραλήπτη στην Ελλάδα.

Στην κατάσχεση 650 κιλών κοκαΐνης προχώρησε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας στο λιμάνι Τζόια Τάουρο της Καλαβρίας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο τελικός προορισμός του φορτίου ήταν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε φορτίο με μπανάνες, προερχόμενο από τον Ισημερινό, κι εντοπίστηκαν χάρη στη χρήση σκάνερ τελευταίας τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, η πώληση της κοκαΐνης θα μπορούσε να αποφέρει, στο οργανωμένο έγκλημα, κέρδη ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Την σχετική έρευνα ανέλαβε το δικαστήριο της πόλης Πάλμι, πάντα στην Καλαβρία.

