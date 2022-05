Πέθανε ο Ίβιτσα Όσιμ

Θλίψη για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πέθανε το πρωί της Πρωτομαγιάς, σε ηλικία 81 ετών

Η “οικογένεια” του ποδοσφαίρου έγινε πιο… φτωχή αυτή την Πρωτομαγιά. Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ίβιτσα Όσιμ, έφυγε σε ηλικία 81 ετών.

Ο Ίβιτσα Όσιμ γεννήθηκε στο Σαράγεβο στις 6 Μαΐου 1941 και κατά τη διάρκεια της 18χρονης καριέρας του ως ποδοσφαιριστής, φόρεσε τη φανέλα αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων της Στρασμπούρ, της Σεντάν και της Βαλενσιέν, ενώ με την εθνική Γιουγκοσλαβίας αγωνίστηκε σε 16 ματς, σκοράροντας 8 φορές.

Το 1978 αποσύρθηκε από την ενεργό δράση και στη συνέχεια άπαντες υποκλίθηκαν στην αξία του όταν άρχισε τη διαδρομή του ως προπονητής. Ο Όσιμ προπόνησε την Ζελέσνιτσαρ, την εθνική Γιουγκοσλαβίας, την Παρτίζαν, την Στουρμ Γκρατς και την εθνική Ιαπωνίας (τελευταία του ομάδα), με το ελληνικό φίλαθλο κοινό να έχει στο μυαλό του για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

A sad day for all football fans from Bosnia-Herzegovina, Austria, Japan, and many other nations that have respected him: the legendary Bosnian football player and manager Ivica Osim died. Zbogom, legendo! ???? pic.twitter.com/YZ3jaCRFXl