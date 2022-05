Κόσμος

ΟΗΕ - Αζοφστάλ: Σε εξέλιξη απομάκρυνση αμάχων

Η επιχείρηση έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή, και διεξάγεται σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Ρωσία και την Ουκρανία

Τα Ηνωμένα Έθνη πραγματοποιούν μια «επιχείρηση ασφαλούς διέλευσης» για αμάχους από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στην Μαριούπολη, γνωστοποίησε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 29 Απριλίου και διεξάγεται σε συντονισμό με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Ρωσία και την Ουκρανία, δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υπηρεσίες Σαβιάνο Αμπρέου.

Ο ίδιος τόνισε ότι η επιχείρηση έφτασε στο Αζοφστάλ το πρωί του Σαββάτου.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορούν να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των αμάχων που απομακρύνονται και της οχηματοπομπής.

