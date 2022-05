Οικονομία

ΕΕ: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Το έκτο πακέτο κυρώσεων θα περιλαμβάνει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του 2022. Ποιες χώρες έχουν επιφυλάξεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται προς μια απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσαν δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες, μετά από συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών της ΕΕ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζουν ένα έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Το πακέτο θα στοχεύει το ρωσικό πετρέλαιο, ρωσικές και λευκορωσικές τράπεζες, καθώς και περισσότερα άτομα και εταιρείες.

Η Κομισιόν είχε συνομιλίες με μικρές ομάδες κρατών μελών της ΕΕ και θα επιδιώξει να οριστικοποιήσει εγκαίρως το σχέδιο κυρώσεων ενόψει της συνάντησης των πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη.

Οι υπουργοί Ενέργειας των κρατών μελών της ΕΕ πρόκειται επίσης να συναντηθούν στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα για να συζητήσουν το θέμα.

Η Γερμανία, ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, εμφανίζεται πρόθυμη να ακολουθήσει την προθεσμία αυτή στο τέλος του 2022, είπαν οι διπλωμάτες, εντούτοις χώρες όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Σλοβακία εξακολουθούν να έχουν επιφυλάξεις.

Ορισμένες χώρες της ΕΕ έχουν προτείνει την επιλογή καθορισμού ενός ανώτατου ορίου τιμών που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν για ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, αυτό θα εξακολουθούσε να τους αφήνει αναγκασμένους να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για προμήθειες από αλλού.

