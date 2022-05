Αθλητικά

Τσιτσιπάς - Wimbledon: Διαφωνεί με τον αποκλεισμό των Ρώσων

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαφώνησε με την απόφαση του Wimbledon να αποκλείσει τους Ρώσους και τους Λευκορώσους τενίστες λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία - «Δεν φταίνει οι παίκτες», θα πει ο Έλληνας τενίστας με την Ρωσίδα μητέρα

Απέναντι στην απόφαση του Wimbledon να αποκλείσει από το φετινό τουρνουά τους Ρώσους και τους Λευκορώσους τενίστες στέκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μίλησε σε δημοσιογράφους στην Μαδρίτη όπου σε λίγες ημέρες αρχίζει τους αγώνες του στο Madrid Open και ξεκαθάρισε:

«Οι παίκτες δεν μπορούσαν να ελέγξουν αυτό που συνέβη, ειδικά αυτοί που προέρχονται από τις χώρες που έχουν υποφέρει περισσότερο.Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Δεν είναι ωραίο που δεν τους επιτρέπεται να παίξουν. Δεν έχουν κάνει κάτι λάθος για να αποβληθούν αυτόματα από τη διοργάνωση», θα πει ο Στέφανος που η μητέρα του, Τζούλια Σαλνίκοβα, έχει καταγωγή από την Ρωσία και υπήρξε σπουδαία τενίστρια της ΕΣΣΔ.

