Περιστέρι – Κολοσσός Ρόδου: “Τρένο” οι νησιώτες

Ο Κολοσσός φιγουράρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, σε αντίθεση με το Περιστέρι που παλεύει να μπει στα play off.

Στην 4η περίοδο «καθάρισε» την υπόθεση νίκη στο Περιστέρι ο Κολοσσός επικρατώντας με 78-70 των «κυανοκίτρινων», στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Basket League. H ευστοχία έξω από τα 6.75 στο πρώτο μισό του αγώνα (10/12 τρίποντα σε αυτό το διάστημα και 13/24 στο σύνολο) και οι κρίσιμοι πόντοι που πέτυχε στο τέλος ο Τζόρνταν Φλόιντ (17π.) έκριναν την έκβαση του αγώνα.

Οι Ροδίτες που είδαν και τους Σον Μίλερ (16π.) και Κένι Ουίλιαμς (15π.) να είναι διψήφιοι έφτασαν τους 36 πόντους σε 22 αγώνες και παραμένουν σταθερά στην 3η θέση, ενώ το Περιστέρι συνεχίζει την προσπάθεια για παρουσία στα πλέι οφ, με 31 βαθμούς σε 22 ματς. Με 26 πόντους ξεχώρισε ο Τεράν Πέτεγουεϊ για τους γηπεδούχους.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 31-50, 56-60, 70-78

Στον Κολοσσό ανήκε η πρώτη περίοδος, αφού ξέφυγε νωρίς με +11, 9-20, για να μειώσει σε 13-20 το Περιστέρι (σκορ 1ης περιόδου). Αν και το Περιστέρι πλησίασε στους τέσσερις πόντους (20-24), η ομάδα της Ρόδου με 10/12 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο μετέτρεψε σε «μονόλογο» τη 2η περίοδο για το +17 (31-50) στο τέλος του 20αλέπτου.

Ο Κολοσσός ξέφυγε και με +20 στην 3η περίοδο, αλλά το Περιστέρι με επιμέρους σκορ 20-3 και τους Μωραΐτη, Πέτεγουεϊ να κάνουν τη διαφορά, πλησίασε στους 4 πόντους, 56-60, στο 30ό λεπτό. Στην 4η περίοδο, παρά τα φάουλ με τα οποία είχαν χρεωθεί οι παίκτες του Κολοσσού και τον τραυματισμό του Σλαφτσάκη στο δάχτυλο, ο Τζόρνταν Φλόιντ το πήρε... προσωπικά και με δικές του ενέργειες έθεσε σε τροχιά νίκης τον Κολοσσό, για το 70-78, όταν έληξε ο χρόνος.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Συμεωνίδης, Κατραχούρας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μίλαν Τόμιτς): Αγκμπελίς 7, Κόζι 2, Πέτεγουεϊ 26 (4), Μωραΐτης 15 (2), Γκίελο 7 (1), Χρηστίδης 2, Μπράουν 2, Σαλούστρος 2, Γιαννόπουλος, Γκρέϊ 7

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Ηλίας Καντζούρης): Μομίροφ 6 (2), Ουίλιαμς 15 (4), Μαργαρίτης 7 (1), Μπιλλής, Μίλερ 16 (2), Τιλί 5 (1), Φλόιντ 17 (2), Χατζηδάκης, Σλαφτσάκης 7, Ποτ 5 (1)

