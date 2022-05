Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής πέθανε μέσα στο γήπεδο

Σοκαριστική είδηση από τη Λαμία, όπου 29χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε από ανακοπή καρδιάς λίγο μετά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ηρακλής Ροδίτσας – Δίβρη για τη Β’ κατηγορία του Φθιωτικού ποδοσφαίρου στο γήπεδο του Νέου Κρικέλλου.

Ο 29χρονος ένιωσε δυσφορία μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έγινε αλλαγή, αλλά όταν πήγε στα αποδυτήρια κατέρρευσε.

Ο γιατρός του αγώνα έσπευσε να τον βοηθήσει ενώ στη συνέχεια έφθασε στο γήπεδο και το ασθενοφόρο, το οποίο και τον πήγε στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών της ΔΙΑΣ.

Δεν κατάφεραν όμως να σώσουν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος και κατέληξε σε αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μάλιστα, ο εκλιπών άφησε πίσω του, την έγκυο σύζυγό του.

πηγή: lamiareport.gr

