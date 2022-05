Αθλητικά

Open Madrid – Σάκκαρη: Άδοξος αποκλεισμός

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, αν και προηγήθηκε στα σετ, έπαθε «black out» στα μέσα του δεύτερου σετ και έχασε 7 γκέιμ στη σειρά, χωρίς να μπορέσει να επανέλθει ουσιαστικά.

Μία ανεξήγητη κατάρρευση σταμάτησε πρόωρα την πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά της Μαδρίτης. Η Ελληνίδα τενίστρια, παρότι είχε πάρει το πρώτο σετ, έχασε επτά συνεχόμενα γκέιμ από την Ντάρια Κασάτκινα και στο φινάλε υπέκυψε στη Ρωσίδα (Νο 23 στην παγκόσμια κατάταξη) με 3-6, 6-3, 6-1, μένοντας εκτός της φάσης των «16».

Η Σάκκαρη ξεκίνησε δυναμικά, προηγήθηκε 3-0 και στη συνέχεια κράτησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το σερβίς της και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3.

Στο δεύτερο σετ το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο ως το 3-3, αλλά κάπου εκεί η Κασάτκινα πήρε τον έλεγχο. Με το πρώτο break της στο ματς προηγήθηκε 5-3 και ακολούθως παίχτηκε ίσως το πιο καθοριστικό γκέιμ του αγώνα. Η Σάκκαρη έχασε δύο break points και, παρότι έσωσε δύο σετ-μπολ, είδε τελικά τη Ρωσίδα (που αγωνίζεται ως ανεξάρτητη) να κρατάει το σερβίς της και να παίρνει το σετ με 6-3.

Η εξέλιξη αυτή επηρέασε την ψυχολογία της Ελληνίδας τενίστριας, η οποία βρέθηκε να χάνει 4-0 στο τρίτο σετ και δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει.

