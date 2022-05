Αθλητικά

Προμηθέας Πατρών – Παναθηναϊκός: Ο Μέικον έκανε τη διαφορά

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι για τρεις περιόδους, αλλά στην τελευταία οι «πράσινοι» πάτησαν… γκάζι.

Με 29 πόντους του Μέικον, ο Παναθηναϊκός πάτησε... γκάζι στην 4η περίοδο και επικράτησε με 76-67 του Προμηθέα στην Πάτρα, για την 24η αγωνιστική της Basket League.

Οι «πράσινοι» ανέβηκαν προσωρινά στην πρώτη θέση με 42 βαθμούς σε 22 αγώνες, έχοντας όμως έναν αγώνα περισσότερο από τον Ολυμπιακό (41β.). Στη ρακέτα, οι Παπαγιάννης (11π.) και Ουάιτ (12π.) έκαναν σπουδαία δουλειά στα ριμπάουντ με 8 και 9 αντίστοιχα, ενώ 10 πόντους πρόσθεσε ο Λευτέρης Μποχωρίδης με 3/4 τρίποντα.

Οι Αχαιοί που έφτασαν τους 33 βαθμούς σε 22 παιχνίδια και παραμένουν στην πρώτη εξάδα κοίταξαν... κατάματα τον Παναθηναϊκό για τρία δεκάλεπτα, αλλά στην τελευταία περίοδο δεν είχαν λύσεις.

Με μυϊκό σπασμό στην αριστερή γάμπα αποχώρησε ο Ιωάννης Παπαπέτρου από το παιχνίδι πριν ολοκληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο και δεν επέστρεψε έκτοτε στο παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 29-34, 53-56, 67-76

Με πολυφωνία στην επίθεση και τρίποντο του Άντριτς ο Προμηθέας προηγήθηκε με 9-5 και 11-7, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 7-0 και προσπέρασε 11-14, με ευστοχία από τη γραμμή των βολών των Παπαγιάννη και Ουάιτ, αλλά και δίποντο του Μέικον. Οι «πράσινοι» έχασαν, όμως τον αρχηγό τους, Ιωάννη Παπαπέτρου, 4:50΄΄ μετά την έναρξη του αγώνα, καθώς ο 28χρονος φόργουορντ παρουσίασε μυϊκό σπασμό. Ο Κασελάκης έκανε το 12-16 με λέι απ, το οποίο ήταν και το σκορ στη λήξη της 1ης περιόδου.

Οι παίκτες του Γιώργου Βόβορα οικοδόμησαν διψήφια διαφορά στη 2η περίοδο, όταν ξέφυγαν και με +12, 20-32, βρίσκοντας λύσεις από διαφορετικό πρωταγωνιστή κάθε φορά στο σκοράρισμα. Με τον Νίκο Χουγκάζ στο «3» εν τη απουσία του Παπέτρου, τον Ουάιτ στο «4» να κερδίζει διαδοχικά φάουλ και τον Μποχωρίδη να ευστοχεί έξω από τα 6.75 οι «πράσινοι» είχαν αυτό το καλό διάστημα, αλλά εν συνεχεία οι Αχαιοί αντέδρασαν με επιμέρους σκορ 9-2 (με Γκραντ, Σίμπσον, Λάγιο και Άντριτς) για το 29-34 του ημιχρόνου.

Ο Προμηθέας δεν παρέδωσε τα... όπλα και μείωσε στο καλάθι (36-38) με τρίποντο του Φράνκαμπ και λέι απ των Χαντ και Μπαζίνα. Για να πετύχει τους 9 επόμενους πόντους του Παναθηναϊκού ο Μέικον γράφοντας το 36-47! Ο Φράνκαπ απάντησε στον Αμερικανό του Παναθηναϊκού με 5 σερί δικούς του πόντους (41-47), αλλά οι Κασελάκης και Χουγκάζ τρύπησαν την άμυνα των Αχαιών (41-51). Κι αν οι «πράσινοι» νόμιζαν πως θα οικοδομούσαν διαφορά ασφαλείας, αυτό δεν συνέβη, με τον Σίμπσον να ευστοχεί σε δύο τρίποντα και τον Τζεράι Γκραντ να σημειώνει τους υπόλοιπους πόντους της ομάδας της Πάτρας μέχρι το 53-56 στο 30ό λεπτό.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν αποφασισμένοι στην 4η περίοδο, με τον Παπαγιάννη να κάνει σπουδαία δουλειά στη ρακέτα και τους Μέικον και Μποχωρίδη να είναι εύστοχοι έξω από τα 6.75 για το 60-71. Αν και οι δύο ομάδες ήταν άστοχες στο τελευταίο πεντάλεπτο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε μια διαφορά ασφαλείας, με κάρφωμα του Παπαγιάννη και ευστοχία του Μέικον από τη γραμμή των βολών και έφτασε στην 20ή νίκη του σε 22 αναμετρήσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα την τρέχουσα σεζόν.

Διαιτητές: Πουρσανίδης Γ., Κάρδαρης, Θεονάς

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάκης Γιατράς): Γκραντ 10, Σίμπσον 9 (3), Άντριτς 11 (2), Φράνκαμπ 12 (1), Τανούλης 4, Γκάντι 2, Χαντ 6, Αγραβάνης 6, Λάγιος 4, Μπαζίνας 3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Μέικον 29 (3), Παπαγιάννης 11, Παπαπέτρου, Ουάιτ 12 (1), Σαντ-Ροος 2, Μποχωρίδης 10 (3), Κασελάκης 6, Χουγκάζ 4, Έβανς 2, Μαντζούκας

