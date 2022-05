Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Break… με το καλημέρα κόντρα στους Σέλτικς

Με triple-double του Greek Freak τα «Ελάφια» πέρασαν από τη Βοστώνη και πήραν προβάδισμα στα ημιτελικά της Ανατολής.

Τι κι αν οι Σέλτικς έφτασαν αήττητοι στα ημιτελικά της Ανατολής αποκλείοντας με 4-0 τους Μπρούκλιν Νετς στον πρώτο γύρο; Οι Μπακς τους υποχρέωσαν στην πρώτη ήττα τους, με 101-89, στο Game 1, μέσα στη Βοστώνη. To "break" του Μιλγουόκι ήρθε χάρη στο triple double του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την άμυνα «γρανίτη» απέναντι στους Σέλτικς.

Ο "Greek Freak" είχε 24 πόντους (9/25 σουτ), 13 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 2 κοψίματα σε 37:47''. Aυτό ήταν το δεύτερο triple-double της καριέρας του στα πλέι οφ. Ο Τζρου Χόλιντεϊ είχε συγκομιδή 25 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα. Καταλυτική ήταν και η παρουσία του Πόρτις για τους νικητές με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Σέλτικς που είδαν τον κορυφαίο αμυντικό, Μάρκους Σμαρτ, να τραυματίζεται ((γόνατο, τετρακέφαλο, ώμο), να βγαίνει εκτός, αλλά να επιστρέφει πήραν 21 πόντους από τον Τέιτουμ (και 6 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα). Ο Χόρφορντ σημείωσε double double με 12 πόντους, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κοψίματα.

Η ομάδα του Ίμε Ουντόκα δεν μπορούσε να σκοράρει στη ρακέτα, εκεί που... καραδοκούσαν οι Αντετοκούνμπο, Λόπεζ και είχαν 50 τρίποντα. Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ ήταν αποφασισμένοι και ανώτεροι των Σέλτικς σε όλα τα επίπεδα, αποδεικνύοντας πως θα τα δώσουν όλα για να φτάσουν ως το... τέλος και φέτος.

Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το «ραντεβού» τους για την Τετάρτη (4/5, 02:00) στο Boston Garden για το Game 2 της ημιτελικής σειράς της Ανατολής.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-27, 46-56, 70-78, 89-101

ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ (Ίμε Ουντόκα): Τέιτουμ 21 (2/9 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 5/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Χόρφορντ 12 (4/9 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Ρόμπερτ Γουίλιαμς 6 (3/5 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Μπράουν 12 (3/9 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 7 λάθη), Σμαρτ 10 (1/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Γουάιτ 10 (2), Γκραντ Γουίλιαμς 8 (2), Πρίτσαρντ 6 (2/8 τρίποντα), Τάις 2, Φιτς, Στάουσκας, Νέσμιθ, Χάουζερ, Κορνέτ

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Πόρτις 15 (2/7 τρίποντα, 11 ριμπάουντ), Γιάννης Αντετοκούνμπο 24 (9/23 δίποντα, 6/11 βολές, 13 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 2 μπλοκ, 5 λάθη σε 37:47), Λόπεζ 6 (10 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Μάθιους 5 (1/6 τρίποντα), Χόλιντεϊ 25 (5/15 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Άλεν 11 (3), Κόνατον 8 (2), Κάρτερ 7 (1), Βιλντόσα, Νουόρα, Ιμπάκα, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάκερ

