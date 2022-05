Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: έ(Χ)ασε την ευκαιρία η “Ένωση”

Η ΑΕΚ έχασε σωρεία ευκαιριών κόντρα στον ΠΑΟΚ που παρατάχθηκε με εκτεταμένο ροτέισαν και υποχώρησε στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι των Δικεφάλων στην Τούμπα, σε μια μονομαχία που χαρακτηρίστηκε από τις πολλές και σημαντικές ευκαιρίες που έχασε η ΑΕΚ, από τις πολλές κίτρινες κάρτες που έδειξε ο Βούλγαρος διαιτητής Καμπάκοφ, αλλά και από το εκτεταμένο ροτέϊσον του ΠΑΟΚ που ξεκούρασε πολλούς από τους βασικούς του παίκτες. Παρουσία του νέου της τεχνικού Ματίας Αλμέϊδα η Ενωση είχε μεγαλύτερο κίνητρο για τη νίκη αλλά δεν κατάφερε να την αποσπάσει.

Στο 6ο μόλις λεπτό ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με γκολ του Τσόλακ και σουτ από την περιοχή μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Σάστρε και τυφλή απόκρουση του Τζαβέλλα. Tο γκολ όμως μετά από τον έλεγχο του VAR ακυρώθηκε καθώς η μπάλα φάνηκε πως βρήκε το δεξί χέρι του Κροάτη επιθετικού.

Στο 15΄ η Ενωση εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες στη συγκρότηση του ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Αμραμπάτ σε μία φάση που ο σκόρερ πάσαρε στον Χατζισαφί ο τελευταίος πέρασε τον Τέϊλορ και γύρισε στον Κριχόβιακ μέσα στην περιοχή, αυτός μεταβίβασε στον Αμραμπατ και ο Μαροκινός με δεξί σουτ νίκησε τον Πασχαλάκη για το 0-1.

Λίγο αργότερα η ΑΕΚ έχασε μία επίσης πολύ καλή ευκαιρία με τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ αλλά ενώ βρέθηκε απέναντι στον Πασχαλάκη γλίστρησε κι έχασε τον έλεγχο της μπάλας και την υποσχόμενη ευκαιρία.

Ο ΠΑΟΚ δεν ολιγώρησε, αντεπιτέθηκε και στο 26' βρήκε τρόπο να ισοφαρίσει με τον Τσόλακ με ένα ωραίο σουτ στην γωνία του Στάνκοβιτς μετά από πάσα του Μουργκ που ξεκίνησε από λάθος του Τσούμπερ.

Το παιχνίδι πήρε ήδη από το ξεκίνημα του ένα γρήγορο ρυθμό με τους γηπεδούχους να παίζουν ένα συνεκτικό ομαδικό παιχνίδι παρά το γεγονός πως το αρχικό τους σχήμα περιλάμβανε μόλις δυο βασικούς ποδοσφαιριστές.

Υπό το βλέμμα του νέου της τεχνικού Ματίας Αλμέϊδα η ΑΕΚ ήρθε στη Θεσσαλονίκη να παίξει ένα από τα τελευταία της χαρτιά για κατάκτηση θέσης που οδηγεί στην Ευρώπη και γεγονός είναι πως είχε καλά "πατήματα" στον αγωνιστικό χώρο με καλές και ουσιαστικές αντεπιθέσεις. Στο 34' η ΑΕΚ έφτασε πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ όταν το σουτ του Σιμάνσκι έφυγε σαν "βολίδα" προς την ασπρόμαυρη εστία αλλά ο Μιχάϊ παρενεβλήθη στην πορεία της μπάλας κι έδιωξε σε κόρνερ.

Ο ΠΑΟΚ με αρκετά αμυντικά λάθη σταδιακά έδωσε χώρο στην ΑΕΚ η οποία επιχείρησε να αξιοποιήσει την ταχύτητα των μεσοεπιθετικών της και στο 37' έχασε μια ακόμα μοναδική ευκαιρία. Από σέντρα του Ρότα, κεφαλιά του Μάνταλου και απόκρουση του Πασχαλάκη ο Άμραμπατ εξ επαφής έστειλε την μπάλα άουτ με «στραβοκλωτσιά».

Στο 43' ένα φάουλ του Μιτρίτσα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Στάνκοβιτς όπως και δυο λεπτά αργότερα μια κεφαλιά του προωθημένου Τζαβέλα για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με 4λεπτη καθυστέρηση κι ένα ωραίο αριστερό βολέ του Ζίφκοβιτς που πέρασε δίπλα από το δοκάρι του γκολκίπερ της Ενωσης. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε καλύτερη εικόνα και "σπατάλησε" ευκαιρίες με τις οποίες θα μπορούσε να είχε πάρει το προβάδισμα. Είναι μάλιστα ενδεικτικό πως στο πρώτο 45λεπτο οι τελικές ήταν 3 για τον ΠΑΟΚ έναντι 6 της ΑΕΚ.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με αναγκαστική αλλαγή όπου στην θέση του τραυματία Βαρέλα πέρασε ο Ινγκασον. Η ΑΕΚ ξεκίνησε και πάλι με δύναμη και επιθετική ορμή επιδιώκοντας να πάρει προβάδισμα, απέναντι στο εκτεταμένο ροτέϊσον του ΠΑΟΚ. Στο 52΄ ο Σάστρε έστειλε δυνατό σουτ στην εστία της ΑΕΚ αλλά ο Στάνκοβιτς έδιωξε έγκαιρα σε κόρνερ.

Με την πρόοδο του παιχνιδιού η ΑΕΚ συνέχισε να έχει αξιοσημείωτες τελικές (4-11) αν και ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερο κατοχή (53-47%) 20 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε επιθετικές αλλαγές θέλοντας να πάρει τη νίκη και στο 83' ο Ολιβέϊρα σημάδεψε με ψηλοκρεμαστό σουτ το δοκάρι του Στάνκοβιτς χάνοντας την καλύτερη ευκαιρία της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο και λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του. Είναι επίσης αξιοσημείωτο πως ο Βούλγαρος ρέφερι έδειξε 9 κίτρινες κάρτες στους παίκτες των δύο ομάδων, πέρα από τις δυο αποβολές που διέταξε σε ανθρώπους των δύο ομάδων από τους πάγκους.

Διαιτητής: Γκιόργκι Καμπάκοφ (Βούλγαρος)

Κίτρινες: Μιτρίτσα, Σάστρε - Koνέ (στον πάγκο), Ρότα, Χατζισαφί, Κριχόβιακ, Μίτογλου, Τζαβέλας, Αμραμπάτ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ (68' Λύρατζης), Βαρέλα (46' Ινγκασον), Μιχάι, Σάστρε, Σοάρες (74' Κούρτιτς), Σβαμπ, Μουργκ, Μιτρίτσα (82' Ακπομ), Α. Ζίβκοβιτς και Τσόλακ (82' Ολιβέϊρα).

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Κριχόβιακ, Μάνταλος (86' Φρανσόν), Γκαρσία, Τσούμπερ και Άμραμπατ (92' Ανσαριφάρντ).

